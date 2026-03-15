«Habrá consecuencias»: el Gobierno busca iniciar una purga interna tras la filtración del viaje de Manuel Adorni

La filtración del viaje privado de Manuel Adorni a Punta del Este no fue un descuido, sino una «declaración de guerra» en Balcarce 50. Para el núcleo duro del Gobierno, la difusión de documentos y videos de seguridad del Aeropuerto de San Fernando confirma una operación de inteligencia doméstica que rompió la confianza en el círculo íntimo del Presidente.

La presencia de sellos oficiales de ARCA (ex AFIP), Salud y SENASA en los documentos filtrados puso bajo la lupa a la burocracia estatal. En el Ejecutivo conviven dos teorías: una «vendetta» de empleados de gestiones anteriores o, lo más inquietante, una conspiración interna para desgastar al Jefe de Gabinete.

La desconfianza alcanzó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que quedó en el centro de los cuestionamientos por la filtración de las cámaras de seguridad. «Esto no les va a salir gratis», advirtieron fuentes oficiales, prometiendo una purga inminente en los organismos de control, según publicó Infobae.

Viaje filtrado de Manuel Adorni: las repercusiones en redes sociales

Las repercusiones en redes sociales fueron inmediatas y cuantificables. La conversación digital estalló con un incremento del 1.122% en 24 horas.

Con más de 200.000 menciones, fue el segundo pico de negatividad más alto de la era libertaria, solo detrás del escándalo de las criptomonedas. Adorni, acompañado por miembros del oficialismo, optó por un repliegue estratégico y acotó su círculo de confianza.

Lo cierto es que esta búsqueda por una explicación ante los hechos ocurridos en los últimos días derivó en que haya fuertes miradas a nivel interno.

Hay quienes levantaron el dedo índice acusando una conspiración interna, mientras que otros prefirieron decir que genuinamente consideraban que hubo un accionar deliberado por parte de “capas geológicas” y “buches” de otras administraciones nacionales insertas en diferentes organismos estatales. “Viene de cualquier empleado que grabó y lo pasó”, dijeron desde un sector poderoso del Gobierno a Infobae.

En lo que coinciden oficialistas y opositores es que muchas personas estaban esperando un episodio así contra Adorni. Un reciente converso al libertarianismo habló de “karma”.

Otro importante integrante del oficialismo recordó que no cayó bien el trascendido de que el Jefe de Gabinete podía autorizar discrecionalmente transferencias de fondos a las provincias.

Varios aprovecharon su momento de mayor debilidad: “Los amigos y los del club del helicóptero se las están cobrando todos juntos”, opinó un estrecho colaborador.

Mientras se hacía un saldo de lo acontecido, una fuente inobjetable confesó: “Vamos a hacer mierda todo. Habrá consecuencias”. Otro pope del Poder Ejecutivo advirtió: “Esto no les va a salir gratis”. Al parecer, hay una hipótesis que se está imponiendo en el sector más influyente del Gobierno, aunque reconocen que “nunca hay un 100% de seguridad”.