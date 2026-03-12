“Lo pagó él con plata del Estado»: la defensa del amigo de Manuel Adorni por su viaje a Punta del Este

Otro viaje de Manuel Adorni generó polémica en medio del escándalo por la presencia de su esposa en el vuelo presidencial hacia Nueva York. Esta vez, fue hacia Punta del Este y, además de su familia, también se registró la presencia de Marcelo Grandio, amigo del funcionario y periodista de la Televisión Pública. En declaraciones radiales, el conductor lo defendió con una insólita frase: “Lo pagó él con plata del Estado».

Según reveló Diario AR, el viaje ocurrió entre el 12 y el 17 de febrero pasadosen un avión Honda Jet, contratado al operador Alpha Centauri.

El viaje en la nave de alta gama tiene un costo de US$5.800; sin embargo, la factura trascendida por el medio tiene una oferta total de US$10.000 entre ida y vuelta: a plata argentina (este jueves 12 de marzo) rondaría por los $13.954.940.

Entre la lista de pasajeros, además de Adorni, estaba su esposa, Bettiana Angeletti, dos integrantes más de la familia del funcionario, y su amigo íntimo y conductor del programa “Giros” en la TV Pública.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, contestó Adorni a Feinmann en una entrevista hace pocos días.

En díalogo con LN+, Grandio salió en defensa del jefe de Gabinete a explicar los detalles de su viaje a Punta del Este.

“Lo invité a mi casa porque hacía dos años no se tomaba vacaciones. Estoy afirmando, no tiene nada grave. Pagó con su plata, no con plata del Estado. Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y tengo el recibo del recibo. Yo le pagué a la compañía”, detalló.

El periodista de la TV Pública mencionó que no tiene relaciones con gente de la política y Adorni «no es parte la política» y recriminó que se terminen «de rendir cuentas con Massa, Insaurralde..».

Por otra parte, Grandio habló sobre su llegada la TV Pública, ya que aún reside en Uruguay y viaja a Capital Federal a realizar su programa.

«En Radio Nacional trabajé antes que Manuel sea vocero. A mí me llamaron en TV Pública por mi trayectoria, no por ser amigo de Manuel. Voy para hacerle un favor a la Argentina. No me fui a Uruguay a evadir impuestos; me fui hace 12 años por temas personales”, sentenció.

Por último, consultado por los pormenores del vuelo, apuntó: “¡Llamalo a Manuel, yo qué tengo que ver, yo qué hice, no soy vocero de él!”.

Polémica por los fondos con los que viaja Adorni

La polémica por los costos de los viajes (ya sea el avión privado a Uruguay ó el hotel de lujo de alojamiento en Nueva York) surge por el origen de los fondos de Adorni para costear sus viajes ya que, según su última declaración jurada disponible correspondiente a 2024, tiene ahorrado cerca de US$48.000.

Además del viaje a Punta del Este, también están los costos del viaje a Nueva York. «Vengo una semana a deslomarme acá, quería que mi esposa me acompañe, pero no le sacamos un peso al Estado”, respondió Adorni sobre el tema.

Sin embargo, tan solo en el avión presidencial, aumentar la comitiva que viaja a bordo genera erogaciones extra para el Estado, tal como constató La Nación a través de fuentes gubernamentales de las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

A esto, se agregan los costos logísticos de su estadía en la ciudad estadounidense durante una semana. Según trascendió, los funcionarios se alojaron en el Lotte Palace Hotel Nueva York, el cual no tiene habitaciones por menos de 600 dólares la noche (siendo esta la más básica en oferta).

Asimismo, la oposición recordó que el propio Manuel Adorni había anunciado el decreto que limitaba «las comitivas oficiales que integren los traslados por misiones o comisiones al exterior de carácter oficial, cualquiera fuera la fuente de financiamiento del gasto, a un máximo de un (1) funcionario o una (1) autoridad por cada evento o actividad internacional reconocido e impostergable para los intereses del Estado Nacional”.

“Ante la exigencia excepcional de ampliación de la comitiva, la autoridad requirente deberá justificarlo expresamente, mencionando los motivos que fundamentan la presencia de cada integrante adicional”, detalla la normativa.

Incluso, a mediados del 2024, cuando aún era vocero presidencial, Adorni informaba que los familiares de los funcionaros no iban a poder usar más los aviones oficiales: «Este es otro privilegio que se termina».