Río Negro reclama por el estado del puente de la Ruta Nacional 22 en Río Colorado

El puente sobre el río Negro en la zona de Río Colorado.

El gobierno provincial tomó nota de la preocupación que se reitera en Río Colorado por el estado del puente de la Ruta Nacional 22 y exigió a Nación un informe técnico.



En los últimos años la situación de deterioro de la estructura vial del puente fue motivo de comunicaciones de la Legislatura y también pedidos formales del intendente Duilio Minieri. Esta vez, el ministerio de Obras y Servicios Públicas, a través de Vialidad Rionegrina, tomó la posta del reclamo de manera directa con Vialidad Nacional.



Se solicitó un informe sobre el estado estructural del puente ubicado sobre la Ruta Nacional 22, que conecta Río Colorado con La Adela (La Pampa).



Vialidad Nacional ha realizado tareas de mantenimiento y hasta el momento descartó problemas estructurales en el puente, pero la difusión de imágenes que evidencian fisuras y deformaciones motivaron la intervención provincial para pedir precisiones.

«Nos alertan los informes y las imágenes»



“Este paso pertenece a Vialidad Nacional con jurisdicción en Río Negro y la verdad es que nos alertan los informes y las imágenes. Por eso, pedimos de forma urgente que nos detallen qué acciones tomará el organismo nacional”, indicó el ministro Alejandro Echarren.

LA SEGURIDAD DE LOS RIONEGRINOS NO PUEDE ESPERAR



El estado del puente sobre el Río Colorado, sobre la Ruta Nacional 22, es preocupante y requiere una intervención urgente.



Le solicitamos a Vialidad Nacional que arbitren de manera inmediata las medidas necesarias para reparar… pic.twitter.com/Lux0Mwh3gA — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) March 29, 2026



El gobierno provincial destacó la importancia estratégica del puente que es la puerta de entrada a la Provincia, para quienes provienen desde Bahía Blanca.



“Es un puente con mucho tránsito pesado. La mayoría de la carga de arena para Vaca Muerta ingresa por la Ruta Nacional 22 a través de ese paso, además de todas las actividades que tienen que ver con la producción de Río Negro y el uso particular de las vecinas y vecinos. Esperamos tener novedades pronto para informar a la comunidad y llevar tranquilidad”, agregó el ministro.



El presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grun, dijo que “desde 2020 se incrementó el tránsito pesado, fundamentalmente por el transporte de arena silícea desde Entre Ríos hacia Vaca Muerta. La Ruta Nacional 22 y otras vías, como la 151, sufrieron las consecuencias de este tránsito porque Vialidad Nacional no controla el peso de los camiones”.



