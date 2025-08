¿Hay plata? Tres gobernadores que apoyaron las leyes vetadas fueron beneficiados con ATN

En medio de la puja con los gobernadores por más fondos, el presidente, Javier Milei, volvió a pisar transferencias en julio y distribuyó Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en forma sugestiva entre provincias cuyos legisladores resultarán clave en las próximas discusiones en el Congreso.

Durante el mes pasado la Casa Rosada repartió ATN $ 10.500 millones, apenas el 13,2% del total recibido por ley en esa cuenta (se destina el 1% de la recaudación coparticipable), que ascendió a $ 79.306 millones, de acuerdo a la información que suministra la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

Los fondos se distribuyeron de la siguiente manera: $ 3.500 millones a Catamarca, $ 3.500 millones a Salta y $ 3.500 millones a Tucumán.

Sugestivamente, los diputados de las provincias de Catamarca, Tucumán y Salta que responden a los gobernadores Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, respectivamente, apoyaron las leyes de aumento de jubilaciones y emergencia en discapacidad, pero tras los giros de la Nación se abren especulaciones sobre su posición.

Si se evalúa la situación de enero a julio, el fondo total de ATN trepa a $ 503.354 millones, de los cuales el Ejecutivo Nacional asignó menos del 20%, equivalente a $ 101.500 millones. En consecuencia, queda un remanente de $ 428.854 millones en poder del Ministerio de Economía.

Según precisó un trabajo de la consultora Politikón Chaco, este nivel de ejecución está por sobre 2023 y 2024, pero aún por debajo de 2022 y 2021.

Los mandatarios provinciales tienen en la mira el dinero que el Tesoro Nacional se queda por el no reparto de ATN y los impuestos a los combustibles.

Los gobernadores quieren que ese remanente no entregado se distribuya en los porcentajes asignados por coparticipación.

El gobierno de Milei se aferra a ese dinero porque es una de las herramientas que utiliza para sostener el superávit fiscal. La argumentación es los fondos tienen que estar disponibles para ser adjudicados en caso de emergencias sociales o financieras.

Reparto de ATN e impuesto a los combustibles líquidos (ICL)

La sesión pedida por la oposición para este miércoles al mediodía en Diputados, que ya fue convocada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, incluye en el temario los dos proyectos de los gobernadores con media sanción del Senado: reparto de ATN e impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

El presidente de la Cámara, Martín Menem, convocó a una sesión este miércoles. Archivo

Como no tienen dictamen, se necesitan dos tercios de los votos para tratarlos sobre tablas. Los bloques no oficialistas no cuentan con esa mayoría, por lo que acudirán al mecanismo que ya se hizo habitual: aprobar un emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, para que trate los temas y emita despacho. La iniciativa vinculada al ICL también tiene giro a Energía y Combustibles.

De esta manera, una vez que los proyectos obtengan dictamen, podrán ser tratados en la próxima sesión (analizan realizarla el 13 o el 20 de agosto) y ser aprobados por mayoría simple. El debate se cruza con el de los vetos, donde la actitud que tengan los gobernadores será clave.

El sugestivo giro de ATN a los gobernadores

Para leer entre líneas, el último reparto de ATN hay que remontarse a la votación de las leyes de jubilaciones y discapacidad, que acaban de ser vetadas por el Poder Ejecutivo. Allí hubo sorpresivos apoyos de diputados que, hasta ese momento, solían actuar como aliados del Gobierno. Justamente, tres de las provincias donde hubo “rebeldías” fueron beneficiadas con giros discrecionales en el mes de julio.

Uno esos distritos es Tucumán. Los tres diputados del gobernador Osvaldo Jaldo (Agustín Fernández, Elia Fernández y Gladys Medina), que hace más de un año se fueron de Unión por la Patria para crear el bloque Independencia, votaron a favor de las tres leyes, en un fuerte llamado de atención a la Casa Rosada. El mes siguiente, la provincia recibió $ 3.500 millones.

El otro caso es Catamarca. El mandatario peronista Raúl Jalil también supo ser aliado de Milei, pero al igual que Jaldo, en esta ocasión se dio vuelta. De los cuatro legisladores que maneja dentro de Unión por la Patria, aportó tres votos a favor de las leyes: los de Silvana Ginocchio (esposa del gobernador), Dante López Rodríguez y Sebastián Nóblega. La cuarta, Fernanda Ávila, se ausentó. Tras esa votación, la provincia también recibió $3.500 millones.

El tercer giro sugestivo de ATN por el mismo monto fue para Salta. El partido gobernante en la provincia de Gustavo Sáenz tiene tres diputados dentro del bloque Innovación Federal, que también solía acompañar a La Libertad Avanza. Dos votaron a favor (su presidenta, Pamela Calletti, y Yolanda Vega) y uno se ausentó (Pablo Outes). También están en la mira del Gobierno nacional.