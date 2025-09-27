Hay tres empresas interesadas en la construcción de una escuela primaria en Villa La Angostura

Tres empresas se mostraron interesadas en la licitación para construir el edificio propio de la escuela primaria N° 361 de Villa La Angostura. Desde hace diez años, esta institución funciona en espacios compartidos con otras y se espera su ejecución en el predio que integran un gimnasio y un playón deportivo. El presupuesto oficial para su edificación fue fijado en $4.500 millones.

La apertura de sobres de las ofertas se hizo en casa de Gobierno y se presentaron a la licitación las empresas Digivan SRL; Seiquen Construcciones SRL y Bric SRL, según se informó. Hubo una cuarta oferta que se desestimó porque no cumplía con los requisitos exigidos en los pliegos.

Esta escuela primaria funciona desde hace una década, pero en espacios compartidos. Se decidió la construcción del edificio propio con un presupuesto fijado en 4.503.067.000 pesos. En cuanto al proyecto diseñado ontempla una superficie de 1.857,37 metros cuadrados que deberán ser levantados en un plazo de 450 días corridos.

El terreno donde se montará el edificio está situado entre las calles Cerro Bayo, Millaqueo, El Michay y Las Frambuesas, según se informó y está a metros de la avenida principal Los Arrayanes (que es la Ruta 40).

El predio cuenta con un gimnasio y un playón deportivo municipal de uso comunitario. Como el diseño que se busca es que exista un parque polideportivo y educativo integral, junto a la escuela primaria se instaurará la EPET 28.

La apertura de los sobres se realizó en Casa de Gobierno (Foto: gentileza)

Cómo será la escuela

La futura escuela contará con siete aulas comunes, biblioteca, salas de: informática; de música; multipropósito, y un Salón de Usos Múltiples para actividades físicas y recreativas. La obra busca dar solución a la demada de la población infantil de Villa La Angostura.

En el acto de apertura que se desarrolló en Casa de Gobierno, la ministra de Educación Soledad Martínez recordó que es una institución que funciona con un grado menos porque la cantidad de aulas no es suficiente.

«Tampoco puede crecer, porque para su completo funcionamiento necesita todos los espacios a la mañana y todos los espacios a la tarde», dijo la titular de la cartera educativa. A raíz de la falta de espacio funciona en un solo turno.

Para avanzar con el proceso de construcción de la escuela en el lugar se debió antes resolver la situación por la reasignación del uso del terreno -que tenía otro destino- y para ello se destrabó mediante las gestiones del Ejecutivo municipal y el Concejo Deliberante. La ministra Martínez explicó que ese tema dilató muchos años la concreción de la obra.

La secretaria de Obras Públicas, Tania Berltoldi refirió que el objetivo es «construir una escuela de calidad, considerando además los materiales que necesita la Villa con la imagen de calidad constructiva que requiere a través del código de edificación».

Destacó que todo el equipo que trabaja para el proceso es del Estado y que, a diferencia de lo que ocurre con Nación, en la provincia se sigue con la obra pública.

Finalmente, el intendente Javier Murer recordó que hace diez años padecen la falta de un lugar para la escuela y destacó la tarea que se lleva adelante el Gobierno provincial en cuanto al plan de educación.