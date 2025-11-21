Hermetismo y reuniones decisivas: el Gobierno relanza su estrategia para lograr aprobar el Presupuesto 2026 y las reformas

El Gobierno se mantiene firme y busca aprobar, no solo el Presupuesto 2026, sino también las reformas que impulsará el presidente Javier Milei. Después de varias filtraciones que causaron revuelo en el ámbito político, las discusiones y negociaciones se están tratando con mayor hermetismo, pero se mantienen los equipos de trabajo y las reuniones con las provincias, ya que son actores claves para el futuro debate en el Congreso.

La secretaria general, Karina Milei, se reunió en el despacho de la Casa Rosada durante largas horas con la mesa política nacional para analizar cómo seguirá el plan para que las iniciativas del presidente sean sancionadas. En ese encuentro participaron el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Seguridad, Patricia Bullrich; el asesor, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También fue convocado el ministro de Economía, Luis Caputo.

Una de las decisiones estratégicas que tomó la cúpula libertaria, tal como se anticipó en Infobae, fue la de mejorar los mecanismos de reserva para que no se filtren los avances del Consejo de Mayo, organismo a cargo de diseñar los proyectos.

Este cuerpo está compuesto por Manuel Adorni; el titular de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

El plan del Gobierno: reformas, reuniones y encuentros claves

Estaba previsto que el grupo visite la Casa Rosada el próximo 27 de noviembre para ultimar los detalles finales de los borradores de las reformas, pero por problemas de agenda, se suspendió. Si bien la nueva fecha no fue confirmada oficialmente, se supo que algunos de los miembros del órgano multisectorial ya fueron notificados que la reunión se adelantará un día y se hará el 26 de noviembre.

La intención del Gobierno es llegar con todo listo para el 15 de diciembre, fecha en la que se supone se le entregará a Javier Milei el informe definitivo con el resumen de lo que vienen trabajando para que este se encargue luego de enviar los proyectos al Congreso.

Antes de llegar a esta fecha clave, el martes próximo, Sturzenegger se reunirá con el secretario de Trabajo, Julio Cordero para seguir elaborando la reforma laboral. Esta conversación se llevará adelante en las oficinas de Santiago Caputo con la participación además del ministro de Economía y del titular de ARCA, Juan Pazo, con quien se analiza la reforma tributaria.

La tarea de Menem será continuar el diálogo con diputados de La Libertad Avanza y de otros espacios en la Cámara Baja para recolectar los votos para las iniciativas, en la previa del recambio legislativo.

En tanto, el ministro del Interior, Diego Santilli, seguirá al frente de la misión que tiene como fin recuperar el vínculo con los gobernadores. Por esta razón, este viernes visitará a Gerardo Zamora en Santiago del Estero y en los próximos días a Hugo Passalacqua en Misiones.

El objetivo de Santilli es entrevistarse con los 20 mandatarios provinciales que a finales de octubre pasado asistieron al cónclave encabezado por Javier Milei en la Casa Rosada.

Con información de Infobae