El Gobierno avanza con la nueva estructura del Gabinete de Javier Milei, pero persisten vacantes en cargos clave

El Gobierno nacional avanza en la reorganización de su Gabinete, tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que establece la nueva Ley de Ministerios. Pese a estas definiciones, la administración aún enfrenta la tarea de cubrir importantes puestos. Muchas posiciones permanecen vacantes o en proceso de confirmación, principalmente en la Jefatura de Gabinete y el Ministerio del Interior, donde se concentran las principales demoras.

Manuel Adorni, a cargo de la Jefatura de Gabinete, tiene el desafío de definir los responsables de varias secretarías estratégicas. Entre ellas se destaca la de Asuntos Estratégicos, fundamental para coordinar políticas de Defensa, Seguridad e Inteligencia, cuyo titular podría asumir recién en marzo. También se busca reemplazo para la Secretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales, actualmente gestionada por Oscar Moscariello.

En el Ministerio del Interior, Gustavo Coria fue ratificado como secretario, pero la Subsecretaría de Deportes todavía espera la designación de su responsable. Esta área, ahora bajo la órbita de Diego Santilli, podría ver la incorporación de un profesional de su confianza. Pablo Santos seguirá al frente del Registro Nacional de las Personas (Renaper), que retornó a la cartera según el DNU.

Definiciones en áreas sensibles para el Gabinete de Javier Milei

El decreto gubernamental confirma que las dependencias de Ambiente y Turismo permanecerán dentro de la Jefatura de Gabinete, bajo la dirección de Daniel Scioli. Adicionalmente, se prevé el traspaso de otros organismos para aligerar la carga de Manuel Adorni. En Interior, la Dirección Nacional de Migraciones, liderada por Sebastián Seoane, está bajo auditoría y su futuro es incierto; se rumorea una posible designación impulsada por Patricia Bullrich.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, encabezada por Darío Genua, mantendrá su titularidad, aunque Adorni evalúa desvincular algunos de sus cinco organismos clave. Estos incluyen la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y el CONICET, cuya reubicación redefiniría el equilibrio de poder en el organigrama.

Mientras tanto, José Rolandi, vicejefe de Gabinete, y sus secretarios más cercanos, tienen asegurada su continuidad.

A nivel ministerial, Mariano Cúneo Libarona fue ratificado en Justicia por un período adicional, en un contexto de creciente influencia del «clan Menem» en la gestión judicial. En Seguridad, se anticipa el ascenso de Alejandra Monteoliva a ministra, lo que afianzaría el control de Patricia Bullrich en el sector.

Para Defensa, Luciana Carrasco, jefa de Gabinete de Luis Petri, emerge como su potencial sucesora, con posibles cambios en el Estado Mayor Conjunto.