«Hemos cumplido todas las promesas»: el mensaje de Javier Milei para recibir el 2026

El presidente Javier Milei cerró el 2025 con un mensaje cargado de triunfalismo. A través de un video difundido en sus canales oficiales, el mandatario realizó un balance de sus primeros dos años de gestión y lanzó una cifra que promete generar un fuerte debate nacional: aseguró que 14 millones de personas salieron de la pobreza, lo que implicaría una reducción superior al 30% en los indicadores sociales.

Desde la Quinta de Olivos, donde pasó la Nochevieja sin agenda de viajes, Milei sostuvo que su administración completó los objetivos planteados en diciembre de 2023. «Puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña», sentenció el libertario, proyectando una narrativa de éxito total de cara a la segunda mitad de su presidencia.

Argentinos, les deseo un muy feliz año nuevo…!!! Hagamos juntos que el 2026 sea recordado como el año en que hemos comenzado a transitar el camino que haga la Argentina grande nuevamente.

VLLC! — Javier Milei (@JMilei) January 1, 2026

Los cuatro pilares del balance de 2025 de Javier Milei

En su intervención, el Jefe de Estado enumeró los hitos que, según su visión, consolidan el cambio de rumbo en el país:

Inflación en baja: afirmó que la suba de precios mantiene una senda descendente consolidada.

afirmó que la suba de precios mantiene una senda descendente consolidada. Recuperación económica: sostuvo que la actividad comenzó a mostrar signos claros de reactivación tras el ajuste inicial.

sostuvo que la actividad comenzó a mostrar signos claros de reactivación tras el ajuste inicial. Descenso de la pobreza: destacó la salida de 14 millones de argentinos de la vulnerabilidad social como el mayor logro de su modelo.

destacó la salida de 14 millones de argentinos de la vulnerabilidad social como el mayor logro de su modelo. Seguridad: incluyó la lucha contra el delito como uno de los pilares de gestión «consolidados».

El horizonte de 2026 y las reformas que vienen para el 2026

El mensaje no solo fue un repaso de lo ocurrido, sino una hoja de ruta para el año que comienza. Milei retomó su eslogan de campaña y arengó a la ciudadanía a profundizar el modelo.

El objetivo del Gobierno para este 2026 es utilizar este capital político para avanzar con las reformas estructurales que enviará al Congreso en las próximas sesiones extraordinarias.

Sin agenda de viajes inmediata, el Presidente se prepara para un inicio de año donde el desafío será sostener la reactivación en la calle y validar los números que presentó en su brindis de Olivos.