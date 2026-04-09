«Hubo sobreactuación»: Rolando Figueroa cuestionó a Chile por cortar los envíos de gas desde Neuquén

La suspensión del suministro de gas desde Neuquén por parte de Chile «fue un poco sobreactuada», opinó ayer el gobernador Rolando Figueroa, al plantear que se trató de «un problema operativo de una empresa que se resolvió rápidamente».

Como informó EnergíaON, el corte de los envíos desde la provincia a la región del Biobío y desde allí a Ñuble se dio el miércoles de forma inesperada luego de que el gobierno trasandino detectara «parámetros fuera de especificación conforme a la normativa chilena». Las exportaciones se restablecieron esta semana.

«Hubo sobreactuación del otro lado de la cordillera, fue casi una anécdota», afirmó Figueroa durante una entrevista con el canal La Nación+. «Lo paradójico de Chile es que está a 200 kilómetros de la frontera de Vaca Muerta y no compran gas natural. Se dice que es porque la misma empresa que participa en el ducto es quien le vende GNL a Chile, entonces le conviene vender GNL y no comprar gas natural», sugirió.

Por ese motivo, para el gobernador «quizás fue un poco sobreactuada» la reacción del gobierno de Chile. «Fue un problema operativo de una empresa que se solucionó rápidamente. Se solucionó en dos días», aseguró.

La interrupción se había producido la semana pasada, cuando el Ministerio de Energía de Chile ordenó el cierre de válvulas en el punto fronterizo tras detectar «parámetros fuera de especificación conforme a la normativa chilena». La medida implicó el freno inmediato de los envíos desde Neuquén hacia las regiones del Biobío y Ñuble, afectando principalmente al sector industrial chileno.

Político «de cabotaje»

El gobernador repasó varios temas de gestión en la entrevista, que repitió durante el día como parte de una gira por medios de Buenos Aires. Destacó las obras de infraestructura que se están realizando, la reducción de la deuda pública y las variables positivas que hoy puede mostrar Neuquén, como el crecimiento del empleo privado, las ventas en supermercados y la reducción «en más de un 50% de la pobreza».

Consultado por cómo se posiciona a nivel nacional, dijo que es «un político de cabotaje» y que el suyo es «un proyecto provincial que está enfocado en la provincia de Neuquén». Propuso imitar el modelo de Neuquén, que se planteó «no un desafío político, sino generacional». «Y para tener un desafío generacional no pusimos barreras de partidos políticos. Eso nos permite crecer, ser sólidos», planteó.

La opinión sobre los Macri, Milei y Kicillof

Figueroa destacó su buena relación con el ministro Luis «Toto» Caputo, indicó que tiene «diálogo telefónico» con el presidente Javier Milei y reconoció que tiene conversaciones con Mauricio Macri. Con el «intendente» (sic) Jorge Macri de la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, aclaró que piensan «muy distinto». «No tenemos nada que ver», aseguró.

En la entrevista le consultaron si veía a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como potencial candidato a presidente. «Yo creo que la gente no va a volver al pasado. La gente va a apuntar hacia el futuro», sostuvo.