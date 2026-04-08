Axel Kicillof avanza en acuerdos transversales con dirigentes alejados de Mauricio Macri

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió en La Plata con dos exdirigentes del PRO, alejados de Mauricio Macri, como el expresidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y el extitular del bloque amarillo en ese cuerpo legislativo, Nicolás Massot.

Axel Kicillof se reunió con Emilio Monzó y Nicolás Massot

Fuentes del PJ confirmaron que el encuentro se llevó a cabo en el marco de la decisión del gobernador de comenzar a ampliar su armado político, tomando como eje a su recientemente lanzado Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Monzó, de origen peronista, fue el principal armador del PRO en 2015, cuando Macri derrotó en el balojate al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, mientras que el bahiense Massot hoy comparte espacio político en el bloque Encuentro Federal, con Miguel Pichetto.

La reunión con ambos dirigentes bonaerenses parece responder a la misma lógica del encuentro que el 24 de febrero mantuvo Pichetto con la expresidenta Cristina Kirchner -hoy sin relación con Kicillof-, a la que visitó en su prisión domiciliaria de San José 1111.

El mandatario bonaerense afirmó en diferentes ocasiones que se debe “construir una alternativa a nivel nacional sin sectarismos”, y que para enfrentar el año próximo a La Libertad Avanza “no alcanza solo con el peronismo ni la provincia de Buenos Aires”.

Al presentar al MDF durante un acto en Ensenada, Kicillof afirmó: “Este movimiento nació desde el peronismo, pero tenemos claro que no alcanza solo con el peronismo ni con la provincia de Buenos Aires. Hay que construir una alternativa nacional para sacar adelante a la Argentina”.

Con ese horizonte, el mandatario lanzó el MDF en la provincia de Buenos Aires en diciembre pasado, en un gran acto ante 1.500 dirigentes políticos y gremiales -incluyendo los máximos dirigentes de la CGT- y en marzo último hizo lo propio en la Capital Federal con un acto en el Teatro Picadero.

Desde el entorno de Monzo y Massot se señaló la satisfacción de que ambos espacios “dialoguemos de manera transversal” y manifestaron el “deseo de que esto comience a ser algo normal y cotidiano. Que volvamos a recuperar el diálogo porque la situación del país es tan preocupante que lo ideológico no es un límite. Milei nos lleva a conversar a todos”.

También con el objetivo puesto en los comicios presidenciales de 2027, Kicillof desembarcará mañana en el ámbito de la UBA, de la que es egresado. Lo hará cuando lance el “MDF Universidad y Ciencia”, con un acto público mañana jueves 9 de abril a las 16 en el Aula Magna de Pabellón 2 de la Ciudad Universitaria.

NA