Huergo condonó una deuda que ronda los $28 millones al club deportivo local Albiverde

El Municipio de Ingeniero Huergo formalizó una medida de alivio económico para el Club Social y Deportivo Huergo, al disponer la excepción en el cobro de la Contribución de Mejoras vinculada a obras de infraestructura realizadas en años anteriores. La decisión quedó plasmada en un acto administrativo firmado por el Ejecutivo local.

La resolución fue confirmada durante una reunión entre la intendenta Silvia Penilla y el presidente de la institución albiverde, Matías Goenaga. En ese encuentro se abordó la situación generada por la deuda y su impacto en la realidad financiera del club.

La excepción alcanza a las obras de cordón cuneta y pavimento asfáltico ejecutadas en 2017, que beneficiaron al inmueble donde funciona el club. A partir de esos trabajos se había generado una obligación de pago que quedó ahora sin efecto.

Desde el Municipio se evaluó que exigir el cobro de la contribución podía afectar el normal funcionamiento de la institución. El análisis contempló el carácter social y sin fines de lucro del club, así como la naturaleza de sus recursos.

El monto condonado rondaba los 28 millones de pesos, además según se indicó desde el municipio, afrontar ese pago podía comprometer el desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos estatutarios.

La decisión busca garantizar la continuidad de las propuestas deportivas, recreativas y sociales que el Club Huergo sostiene en la comunidad. En particular, se puso el acento en el trabajo que la institución realiza con niños, niñas y jóvenes.

Desde la gestión municipal señalaron que la medida se enmarca en una política de acompañamiento a las instituciones locales. El objetivo es fortalecer el entramado social y respaldar a aquellas organizaciones que cumplen un rol clave en la vida comunitaria.