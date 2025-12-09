Inauguraron el pabellón de máxima seguridad en la Unidad 11 de Neuquén

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, inauguró este martes el nuevo pabellón de máxima seguridad en la Unidad de Detención N°11 de Neuquén, con una capacidad de alojamiento para 26 personas y más de 2.500 cuadrados de superficie cubierta.

Destacó que la inauguración de la obra representa un «primer paso en política carcelaria. Hemos asumido con un abandono total y con un déficit de infraestructura muy importante en todos los temas», indicó.

La construcción comenzó durante el gobierno de Omar Gutiérrez, estuvo paralizada, demoró años y no se informó de manera oficial el costo total. En el medio se desató la crisis carcelaria, las juezas de Ejecución hicieron lugar a recursos de hábeas corpus y mantuvieron cerradas las cárceles, y el hacinamiento se trasladó a las comisarías. Muy lentamente, el gobierno trata de revertirlo.

La inauguración de este martes «forma parte de toda la política de inversión que estamos realizando en la provincia», dijo Figueroa y consideró que «son responsabilidades indelegables que tiene el Estado y nos estamos enfocando en ello, a pesar de tener años difíciles». Dijo que además de distintas etapas de obras planificadas en la U11 se están ejecutando otras en las Unidades 22 y 32 de Cutral Co y Zapala.

La cárcel de Senillosa

El gobernador se refirió al complejo penitenciario de Senillosa y comentó que «Neuquén hace muchos años tenía una cárcel totalmente disponible para poder trabajar con sus internos. Fue cedida al gobierno nacional a cambio de un terreno y eso nos obligó a estar detrás» en materia de plazas carcelarias.

«Vimos que había problemáticas que hacían daño a la población y contribuimos a desfederalizar la lucha contra el narcomenudeo», indicó. Y explicó que «no sólo nos lleva a la afectación de recursos policiales en la calle, sino que también nos obliga a tener espacios para poder realizar las detenciones pertinentes».

«Creemos que el gobierno federal nos tiene que ceder una parte de esa infraestructura que fue donada, entre comillas, por la provincia del Neuquén al Servicio Penitenciario Nacional, para que podamos tener la posibilidad de detener más personas por un delito cuyo combate hemos asumido como propio y lo tenía Nación», sostuvo.

Más inversiones

«Las obras públicas que está haciendo toda la sociedad neuquina son un ejemplo en el país», manifestó Figueroa y consideró que «en materia de seguridad también lo estamos haciendo con inversiones fuertes en la Policía».

En ese sentido dijo que durante su gestión se duplicó el egreso de nuevos efectivos policiales y añadió que «ahora estamos muy enfocados en la compra de tecnología, tanto en los distintos elementos para poder combatir la droga como también para prevenir todo el delito».

«Las inversiones son importantes en una policía ordenada, prestigiosa, limpia y honesta; con mucho orgullo lo digo. Estoy muy orgulloso de la policía del Neuquén y eso nos permite avanzar en este sentido», concluyó.