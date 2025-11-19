Incendios forestales: diputados dieron despacho a la nueva Ley de Manejo de Fuego de Neuquén

Tras casi ocho meses de debate en la Legislatura, los diputados de la comisión de Medio Ambiente aprobaron este miércoles, por unanimidad, el primer despacho de la ley que crea el Sistema Provincial de Manejo del Fuego en Neuquén. El proyecto, presentado por Rolando Figueroa el 1 de marzo, está orientado a fortalecer la prevención, el combate y la sanción de conductas que generen incendios forestales y rurales en toda la provincia y cobra especial relevancia frente a la cercanía de otro verano con sequía.

El proyecto propone medidas para la prevención, supresión y restauración de áreas afectadas por incendios e incluso establece sanciones contra las conductas que los generen.

Establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos que hoy conduce Luciana Ortiz Luna, organismo que será responsable de fijar los lineamientos generales y las medidas particulares para la prevención y combate de fuego, coordinar acciones con el sistema federal y elaborar el Plan de Protección contra Incendios Forestales y Rurales. La iniciativa también prevé que los municipios deberán elaborar planes locales e implementar brigadas mínimas de primera respuesta.

Por otro lado, crea el Fondo Provincial de Manejo del Fuego y Recuperación Ambiental, integrado por partidas presupuestarias, la contribución voluntaria de servicio de prevención y lucha contra incendios, recursos de multas, fondos nacionales y donaciones, entre otros.

El fondo se dividirá en dos cuentas: una destinada a prevención y combate –administrada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos-, y otra para la restauración ambiental –a cargo de la Secretaría de Ambiente-. Además, se fijan obligaciones para propietarios de predios rurales en materia de medidas de silvicultura preventiva: picadas, cortafuegos y limpieza de alambrados.

Situaciones excepcionales

También contempla disposiciones específicas para situaciones excepcionales o urgentes de combate del fuego. Por ejemplo, exige a los propietarios facilitar el acceso y la actuación de brigadistas y personal autorizado para que realicen las tareas necesarias de control del fuego dentro del predio.

A la vez, habilita el uso transitorio de maquinarias, herramientas, equipos o inmuebles particulares, solo cuando resulte estrictamente imprescindible. El Estado provincial asumirá los gastos por pérdidas o daños derivados de ese uso.

Por otro lado, el proyecto promueve la creación de Consorcios de Prevención y Lucha contra Incendios, que podrán recibir capacitación y equipamiento para fortalecer su intervención territorial.

El texto votado incorpora un régimen de infracciones con multas graduadas de acuerdo a la superficie afectada y la conducta del infractor, que pueden alcanzar los 1000 IUS, junto con apercibimientos y suspensión de permisos.

Derogación o no

Uno de los puntos que no se resolvieron en el debate de hoy fue si la nueva normativa debe derogar o no la ley 3305 que regula las actividades de quema controlada. La presidenta de la comisión, Gisselle Stillger (Arriba Neuquén) consideró que no corresponde la derogación sin la opinión de las áreas competentes porque esa ley se encuentra vigente y, además, incluye zonas urbanas –aspecto que la nueva propuesta no contempla-.

Por el contrario, Claudio Domínguez (MPN) señaló que, al crear un sistema integral con planes provinciales, municipales y prediales, el proyecto ya contempla los procedimientos y protocolos incluidos en la ley 3305. Remarcó que el nuevo sistema ordena y centraliza la actuación institucional, y explicó que funcionará como un dispositivo que unifica alertas, protocolos y derivaciones, similar a un servicio de emergencias integrado.

La comisión finalmente acordó aprobar el despacho hoy como estaba y solicitar las opiniones formales de las áreas de Producción y Economía para que ese punto sea tenido en cuenta en la discusión que se dará en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto.