Vuelven a postergar la ley de Manejo de Fuego en Neuquén: descubrieron una del 2020 que «habla de lo mismo»

La comisión de Ambiente de la Legislatura volvió a postergar el despacho de la ley que crea el Sistema Provincial de Manejo de Fuego en Neuquén, cuando faltan cada vez menos meses para el inicio del calor y el riesgo de incendios forestales frente a la sequía. Esta vez, descubrieron que hay leyes que «hablan de lo mismo» y que se superponen con las funciones de este proyecto.

La información la dio ayer la presidenta de la comisión, Gisselle Stillger (Arriba), quien advirtió que, mientras estaba trabajando en tratar de «congeniar las observaciones» realizadas al proyecto por la Sociedad Rural y las comunidades mapuches, «llegó» a sus manos una ley muy similar a la que está en discusión.

Se trata de la 3252 del 2020 cuyo objeto es establecer las acciones, normas y procedimientos que deben seguirse para prevenir riesgos de incendios y de la enfermedad del hantavirus en áreas rurales y forestales de la provincia.

«Plantea cosas muy parecidas de las que planteamos en esta ley. Lean, analicen, creo que la vamos a tener que derogar», afirmó la legisladora.

Ley de Manejo de Fuego: la prevención que no se aplicó

Entre otras cuestiones, esa ley, que parece no haberse aplicado nunca, establece la obligación para los propietarios de tierras de generar picadas y cortafuego; de implementar torres de avistaje para la detección temprana de incendios; de brindar capacitaciones a los trabajadores rurales o de establecimientos forestales en materia de prevención y primera intervención de focos de incendio; y garantizar accesibilidad a fuentes de aprovisionamiento de agua y combustible.

«El espíritu es similar, pero esta es mejor, este proyecto es más extenso y más minucioso», defendió Stillger sobre la propuesta que envió el gobernador Rolando Figueroa el 1 de marzo y que aún no se aprobó.

En la comisión también observaron que también hay funciones superpuestas con la ley de Bosques Nativos, en cuanto a la obligación de la restauración frente a situaciones de incendios, y la 3305 del 2021 que fija los procedimientos de protección ambiental relativos a las actividades de quema, con el fin de prevenir incendios, daños ambientales y riesgos para la salud y la seguridad públicas.

Ley de Manejo de Fuego: otras dos semanas

El proyecto seguirá en comisión otras dos semanas, ya que recién habrá una nueva comisión el 24 de septiembre. Stillger dijo que también están a la espera de la respuesta a un pedido de informes de la secretaría de Ambiente y del área de Bosques de la provincia.

Mientras la ley sigue en la Legislatura, el gobierno anunció que lanzará una licitación anticipada para alquilar tres aviones hidrantes y un helicóptero para enfrentar eventuales incendios forestales este verano. «La idea es tenerlos ahora y poder garantizar un mejor precio y no ir en la emergencia como nos pasó en el período pasado», se indicó.