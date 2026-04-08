Incidentes en el Congreso por la Ley de Glaciares: hubo un detenido y protestas de activistas

Una jornada de tensión se vivió en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, donde se registraron incidentes entre manifestantes y efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del debate por la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados.

Según trascendió, al menos una persona fue detenida durante los enfrentamientos que tuvieron lugar en la intersección de la Avenida de Mayo y la 9 de Julio. Los efectivos intentaban dispersar a los manifestantes para que se mantuvieran dentro del perímetro asignado frente al Congreso, mientras se desarrollaba la sesión.

El arresto se produjo en medio de disturbios protagonizados por activistas que se oponen al proyecto impulsado por el Gobierno, que busca su sanción definitiva.

Activistas de Greenpeace se manifestaron frente al Congreso

En paralelo, durante la mañana, un grupo de militantes de Greenpeace llevó adelante una acción de protesta que incluyó la vandalización del Monumento a los Dos Congresos, ubicado frente al Palacio Legislativo.

Los activistas escalaron la estructura y desplegaron carteles con consignas dirigidas a los legisladores, entre ellas “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”. La intervención motivó un operativo de la Policía de la Ciudad, que logró desalojarlos y labró actas contravencionales.

En total, nueve personas participaron de la acción. Dos de ellas permanecieron en altura hasta que desistieron tras la llegada de bomberos del Grupo Especial de Rescate. Todos los involucrados fueron posteriormente liberados.

La protesta se enmarca en el rechazo de organizaciones ambientalistas al tratamiento de la ley, en una jornada marcada por la tensión política y social en el centro porteño.