Repavimentarán una ruta clave de San Martín de los Andes: se hizo el bacheo y colocarán una nueva «carpeta asfáltica»

Trabajos de asfalto en la Ruta 48 de San Martín de los Andes. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

Por estos días, en Neuquén se realizan trabajos de mejora y repavimentación sobre la ruta provincial 48, en el tramo comprendido entre el empalme con la Ruta 40 y la rotonda de acceso al Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

Precisaron que las tareas incluyen bacheo, fresado y repavimentación. Ayer, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, recorrió los avances de los trabajos.

Ruta 48: las etapas en un camino clave en San Martín de los Andes

Desde el ejecutivo indicaron que en una primera etapa se realizó el fresado de la carpeta asfáltica existente, una intervención que permitió retirar el material deteriorado y preparar la base para las tareas posteriores de reparación.

Actualmente, los equipos de trabajo avanzan con el bacheo de los sectores más comprometidos de la calzada. Señalaron que el objetivo «es mejorar de manera inmediata las condiciones de transitabilidad y seguridad para quienes circulan diariamente por el sector».

Luego, está prevista la repavimentación completa en ese tramo. Anunciaron que en los próximos días se ejecutará la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente, «lo que permitirá renovar integralmente la superficie de rodamiento».

“Para nosotros es muy importante porque, más allá de que es una ruta provincial, es parte de la ciudad y el crecimiento de San Martín de los Andes. Es una obra sumamente necesaria porque une la EPET 21, el hospital, clubes y distintos barrios”, dijo Bertoldi.

Desde Vialidad Provincial indicaron que las obras son coordinadas por equipos técnicos del organismo y se ejecutan priorizando la seguridad de los usuarios y trabajadores. Asimismo, solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal apostado en la zona de obra.

Los trabajos continuarán durante las próximas semanas, sujetos a las condiciones climáticas, y se comunicarán oportunamente los desvíos o reducciones de calzada que deban implementarse.