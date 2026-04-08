Sesión clave por la Ley de Glaciares: el oficialismo asegura que tiene los votos para avanzar con la reforma

El Gobierno busca aprobar en la Cámara de Diputados la reforma de la Ley de Glaciares en una sesión que se anticipa extensa y cargada de tensión política. El objetivo del oficialismo es lograr la sanción definitiva de los cambios para eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales.

La iniciativa ya cuenta con dictamen de mayoría tras haber sido tratada en un plenario de comisiones donde el oficialismo se impuso con el respaldo de aliados. En contraposición, distintos bloques opositores firmaron dictámenes de rechazo, dejando planteado un escenario de fuerte confrontación en el lugar.

Debate en Diputados por la Ley de Glaciares

La sesión de este miércoles se perfila como un punto clave para el Gobierno que busca recuperar iniciativa política con la aprobación de una ley considerada estratégica, aunque atravesada por cuestionamientos ambientales y una fuerte disputa en el plano legislativo.

Según estimaciones parlamentarias, el bloque gobernante tendría asegurados los votos necesarios para aprobar la reforma. El respaldo parte de miembros del PRO, la UCR, Innovación Federal y otros bloques provinciales, además de apoyos parciales de sectores opositores.

La modificación a la Ley de Glaciares es apurada por el oficialismo. Foto: NA.

Fuentes dentro de los partidos señalan que el oficialismo podría alcanzar entre 135 y 140 votos afirmativos, lo que le permitiría avanzar sin mayores sobresaltos en la aprobación del proyecto. Esta mayoría se consolidó tras acuerdos con legisladores de provincias vinculadas a la actividad minera.

La reforma propone cambios clave en el alcance de la ley vigente, entre ellos la posibilidad de habilitar actividades mineras en zonas periglaciares bajo determinados criterios. Además, redefine qué áreas deben ser consideradas protegidas y otorga mayor poder de decisión a las provincias.

La postura de la oposición contra Adorni y su causa judicial

El debate previo en comisiones estuvo marcado por fuertes cruces entre oficialismo y oposición. Funcionarios nacionales defendieron la iniciativa, mientras que legisladores opositores denunciaron posibles conflictos de intereses y advirtieron sobre las consecuencias ambientales de la reforma.

En paralelo, la oposición planea utilizar la sesión para cuestionar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de un escándalo patrimonial que impacta en el clima político. Se espera que las críticas se concentren en la primera parte del debate, antes de la votación del proyecto.

Fuera del Congreso, organizaciones ambientalistas y sociales convocaron a movilizaciones en rechazo a la iniciativa, alertando que los cambios podrían reducir la protección de los glaciares y afectar recursos hídricos estratégicos.