Ingresos Brutos: Neuquén anunció una baja del 30% en la alícuota para más de 43.000 contribuyentes

El gobierno de Neuquén expandió el universo de contribuyentes locales que estarán alcanzados por la reducción de la alícuota del impuesto a los Ingresos Brutos durante el año que viene.

El anuncio estuvo a cargo del gobernador Rolando Figueroa, con un mensaje que se difundió en sus redes sociales y en el que se anticipó el beneficio de unos 43.700 contribuyentes.

Según explicó, la medida se instrumentará a partir de la ley impositiva 2026, que ya tiene estado parlamentario en la Legislatura. La iniciativa espera por su debate en comisión, en paralelo al tratamiento del proyecto de presupuesto que el Ejecutivo envió para administrar sus recursos y sus gastos el año que viene.

«Hemos decidido ampliar el universo de contribuyentes alcanzados por la reducción de la alícuota del impuesto, comprendiendo unos 43.700 contribuyentes, quienes tendrán una reducción del Impuesto, en promedio, de un 30%», señaló el gobernador en su publicación de este mediodía.

Ingresos Brutos, unos de los pilares recaudatorios de Neuquén

Ingresos Brutos es una de las dos principales fuentes de ingresos que posee la Provincia, además de lo que recibe por las regalías hidrocarburíferas.

Aunque alcanza a un amplio espectro de actividades económicas, sus aportes también denotan el impacto de la industria del petróleo y el gas, que representa alrededor del 80% de lo que se obtiene por este tributo.

Solo en septiembre el impuesto aportó 168.082 millones de pesos, un 34% de lo que se recaudó en Neuquén durante el noveno mes del año, por detrás de las regalías.

En su posteo, Figueroa destacó también que los sujetos adheridos al Régimen Simplificado continuarán pagando «casi un 50% menos» que en otras jurisdicciones comparables, entre las que mencionó a la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba.

La ley impositiva 2026 avanza en la Legislatura de Neuquén

El proyecto para modificar la ley impositiva ingresó a la Legislatura el 10 de noviembre pasado y mantiene las alícuotas vigentes, más allá de algunos cambios en actividades puntuales, se informó en un comunicado oficial de la Cámara provincial.

La alícuota general del impuesto a los Ingresos Brutos en Neuquén es de 3%, aunque existen porcentajes diferentes en algunos sectores.

Por ejemplo, en septiembre último, el Gobierno decidió eximir de este tributo a la industria convencional, como parte del Programa de Reactivación Hidrocarburífera que puso en marcha en forma conjunta con empresas del sector.