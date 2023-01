Inicia la marcha a lago Escondido en «defensa de la soberanía» y con referencias a Cristina

“Este es el primer hecho político en relación a séptima marcha por la soberanía del lago Escondido”, dijo el dirigente de la CTA Jorge Molina que junto al dirigente Jorge Rachid y Francisco Oliveira (Curas en Opción por los Pobres) dieron el puntapié inicial de cara a la marcha por el camino de montaña que iniciará mañana una columna encabezada por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) para llegar al espejo de agua, en propiedad del magnate inglés Joe Lewis.

La manifestación reúne este año referentes de agrupaciones políticas, sociales y sindicales vinculadas al kirchnerismo de diez provincias, según anunciaron, y prevé realizar, al igual que otros años, el recorrido al lago por el sendero de montaña que demanda 4 días de caminata.

Otra columna intentará avanzar por el camino Tacuifí el próximo martes 31, donde se sumarán gremios rionegrinos que, de manera previa, realizarán protestas en Bariloche contra el Gobierno provincial.

El planteo es el cumplimiento de una orden judicial (que actualmente está apelada) que indica la apertura del camino vehicular Tacuifí, que en 10 kilómetros permite llegar desde la ruta nacional 40 hasta la costa del lago, junto a la mansión de Lewis. Pero tiene como eje central la “defensa de la soberanía sobre los recursos naturales”, junto a una reivindicación a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el pedido de liberación de Milagro Sala y las cuatro mujeres mapuches que cumplen prisión domiciliaria en Bariloche.

“La democracia hoy está en peligro en la Argentina y esto lo está demostrando justamente algo que vamos a poner en evidencia, como ya lo hicimos en las marchas anteriores, Lewis no es Lewis, Lewis es la expresión de los planes y el desarrollo estratégico de Estados Unidos y la Otan en el Atlántico Sur, que tienen que ver con el mar territorial argentino, tiene que ver con la Antártida, con los pasos bioceánicos y con ese proyecto de fractura de la Patagonia Austral. Está en peligro la integridad territorial de la Argentina”, denunció Rachid que habló en conferencia portando una imagen de Milagro Sala.

El dirigente y exmontonero recordó el escándalo de los chat y el viaje de jueces nacionales, fiscales, un funcionario del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y empresarios de medios a la mansión de Lewis y afirmó que fueron a ese lugar a “recibir órdenes” y que hay una “claudicación de la soberanía nacional”.

También Rachid apuntó a la Corte Suprema de Justicia que calificó de “canalla, corrupta y criminal” y dijo que es la misma Corte que “ampara que todavía no esté abierto el camino Tacuifí, que todavía esté presa Milagro Sala y la misma que ampara a juezas canallas que tiene presa a las compañeras mapuches”.

Insistió que las columnas que se marcharán al lago Escondido son “la expresión de la unidad y la lucha que es lo que está pidiendo Cristina Fernádez de Kirchner a quien también estamos reivindicando porque es una marcha por la soberanía y la liberación nacional”.

“Sepan que hoy la Argentina está bajo un golpe de estado judicial, financiero, empresarial y por supuesto un golpe opositor que quiere destituirnos para evitar la ampliación de la Corte”, enfatizó el dirigente.

Denuncian el grado de "impunidad" de Lewis

En tanto Francisco Oliveira dijo “sentir la prepotencia y la impunidad con la cual Joe Lewis se maneja y no solo él, sino todo lo que hay a su alrededor”.

Mencionó los chat de jueces y empresarios como la “mafia de la que habla Cristina, ese poder paralelo que realmente te das cuenta que termina manejando nuestra patria”.

“Ese grado de impunidad es lo que queremos poner de manifiesto con esta marcha. Quisiera que fuera la última marcha a lago Escondido, que después pudiéramos ir a disfrutarlo y a seguir peleando por la soberanía”, indicó Oliveira quien pidió que el gobierno nacional “tome cartas en el asunto, enserio” y la provincia se ponga “del lado de este pueblo”.

Arabela Carreras pidió que no haya confrontación

La gobernadora Arabela Carreras dijo hoy en Dina Huapi que «lo importante es que no haya confrontación entre personas, que no se produzcan daños en las propiedades, que los vecinos no teman por sus alambrados o animales».

En marchas anteriores intervino la Policía de Río Negro y hubo agresiones y forcejeos entre manifestantes, pobladores de la zona de El Foyel y Mallín Ahogado y custodios de Hidden Lake, la empresa que administra lago Escondido.

El inicio de la movilización, coincide además con el aniversario de El Bolsón, de donde partirán las columnas de manifestantes en los próximos días.