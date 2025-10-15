Inquietud en Estados Unidos por la agenda que mantiene Guillermo Francos con China

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mantiene una intensa agenda y contactos con China que genera inquietud en Estados Unidos, sobre todo porque la administración de Donald Trump mantiene una competencia geopolítica con el país asiático por lo cual pide a sus aliados un alineamiento para frenar su expansión.

El Gobierno de Estados Unidos, mientras se concretaban las negociaciones económicas con la gestión de Javier Milei, trasladó su preocupación respecto a la relación que el jefe de Gabinete mantiene con ejecutivos de empresas chinas relevantes en infraestructura y recursos estratégicos, como lo son Gezhouba Group y Ganfeng Lithium.

Desde la Casa Blanca la preocupación y la desconfianza está en que mientras Argentina optó por reforzar su alineamiento con Occidente, en algunos sectores la gestión libertaria sigue favoreciendo los intereses chinos. Esta señal, según lo informado en Infobae, es vista desde Estados Unidos como una ambigüedad de alto riesgo en términos geopolíticos.

La agenda que Francos mantiene con China

La agenda que preocupa a Estados Unidos está relacionado con reuniones que Francos mantuvo entre octubre de 2024 y julio de 2025. Según la información a la que pudo acceder Infobae, el funcionario mantuvo cerca de 50 encuentros con delegaciones chinas, en su mayoría altos ejecutivos o miembros clave de la embajada de ese país.

Para los analistas y referentes influyentes de Trump esta frecuencia difícilmente pueda atribuirse a la casualidad. Además resaltan que los nombres que más se repiten evidencian dos focos estratégicos para China en la Argentina: la diplomacia permanente, la infraestructura y minerales críticos.

Desde Estados Unidos se aclaró que no era una cláusula la anulación del swap vigente entre Argentina y China, de 18 mil millones de dólares, para recibir el respaldo financiero de Trump. Sin embargo sí se trazó como una «línea roja» la cooperación militar.

Entre otros puntos de la agenda que preocupa a Estados Unidos, también resaltan las reuniones del embajador de China, Wang Wei, en Argentina, quien encabeza la lista de visitantes, con ocho encuentros. Luego en la lista figura Wang Xiaoxu (encargado de negocios) y Wang An (segundo secretario).

Otros integrantes de la embajada, como Zhang Yuwei (secretaria del embajador), Xie Zhicheng y Li Runqi (tercer secretarios), completan los encuentros.

En el arco empresarial, el protagonismo se concentra en China Gezhouba Group. Tres de sus principales ejecutivos suman doce reuniones en total. Con esto se confirma que los grandes proyectos de infraestructura ocupan un lugar permanente en el temario del Gabinete.

