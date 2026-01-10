Intensifican el mantenimiento en las escuelas de Neuquén durante el receso

El plan de mantenimiento escolar y de modificaciones en los edificios de las escuelas de Neuquén está en marcha, en coincidencia con el receso de verano. Para llevar adelante este programa se planificaron las tareas más simples y las que demandarán más tiempo por tratarse de modificaciones en la construcción. Desde el gobierno neuquino se dispuso un presupuesto total de $70 mil millones.

Las tareas que están en marcha, implican las que se ejecutan como prevención y que se desarrollan en todas las escuelas. Las demás, son las que requieren más tiempo porque obedecen remodelaciones o modificaciones.

Para definir los trabajos, desde Mantenimiento en Edificios Escolares de la zona Confluencia, Luciano Saborido describió cómo se programa el operativo. A todos se les controla la limpieza de tanques de reserva de agua; se hace sondeos de cámaras de inspección de cloacas; desagües pluviales, desmalezamiento; mejoras eléctricas; iluminación y que el funcionamiento normal esté garantizado.

De manera simultánea se avanza en las obras de mayor envergadura que implica la renovación, readecuación o modificación de algún sector de las instalaciones. «Se ha tomado la determinación de atacar el problema de fondo y que se resuelva de una vez por todas porque así es la directiva que nos ha dado la ministra Soledad Martínez y el gobernador, Rolando Figueroa», sostuvo el funcionario.

El funcionario dijo que se apunta a mejorar para que los establecimientos pasen a un siguiente nivel. Ejemplificó que hay edificios que son viejos y tienen barreras arquitectónicas que no se ajustan a las nuevas formas de ver la accesibilidad.

En Neuquén se trabaja en el CPEM N° 40, donde se hace el recambio de aberturas, nueva descarga en la sala de máquinas, cambio del cielorraso, instalación de iluminación y la reparación de trincheras entre los baños.

En la EPET N° 2 de Centenario se readecuará los baños y se ejecuta una división de construcción en seco para la biblioteca de la primaria N° 350. En la escuela especial N° 13 de Plottier se debe instalar una puerta de ingreso acorde a las medidas de seguridad y accesibilidad, y se construye en el patio un nuevo muro divisorio.

La situación de los edificios en el interior

En el interior de la provincia se atenderá la situación de las cinco regiones. Hay algunos establecimientos que requieren más intervención que otros. En la escuela N° 168 de Loncopué empezaron la construcción para una torre de agua, 250 metros de vereda perimetral, mejoras en el sistema eléctrico y en la fachada, además de la readecuación de núcleos sanitarios y la remodelación en la cocina.

En la primaria N° 99 de Zapala se hará mejoras en el techo, con el recambio de chapas y la colocación de nueva aislación; se actualizará el playón deportivo con relleno y pintura; la adecuación a parámetros accesibles de rampas y accesos; la actualización y recambio de aberturas; y también se reconstruyen las veredas perimetrales del nivel Inicial. Así lo detalló la directora de Interior, Valeria Schaigorodsky.

En cuanto a los trabajos en las áreas exteriores de los edificios escolares, se trabaja en las primarias N° 1, 99, 101, 103, 168, 269, 350, 199, 200 y 280.

“Los patios de las escuelas en muchos casos no son aptos para la actividad física y hemos tomado un camino de recuperar los playones, dotarlos de plazas blandas, de espacios donde se puede desarrollar actividad deportiva para que los chicos puedan salir al aire libre de una manera segura y en un ambiente amigable», subrayó el director.