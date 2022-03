Interna del Frente de Todos: ahora critican a De Pedro por la cercanía a Alberto Fernández

La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le recriminó hoy al ministro de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, su cercanía con Alberto Fernández, al lamentar que coincida en «todo lo que dice el Presidente».

«Wado de Pedro es amén. Todo lo que dice el Presidente, dice que está bien», fustigó la referente del movimiento de Derechos Humanos en declaraciones radiales.

«Creo que él piensa como el Presidente. El día que él diga otra cosa, pensaré que piensa diferente. Pero mientras esté diciendo que está todo bien, que el Fondo Monetario Internacional (FMI)… Chau, es lo mismo», sentenció.

«El día que lo sienta decir ‘no estoy de acuerdo con esto’, fenómeno, le voy a creer. Mientras tanto, creo lo que dice», completó De Bonafini, que no le perdona a De Pedro su apoyo al .acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Y fustigó: «Eso de que pienso una cosa, pero digo otra, es peor todavía. Quiere decir que dice otra porque le pagan»

Si bien pertenece a la agrupación La Cámpora, cuyos legisladores nacionales votaron unánimemente en contra del acuerdo con el FMI en ambas cámaras del Congreso, De Pedro se alineó al presidente Alberto Fernández al señalar que el default con el organismo financiero significaría «una catástrofe» para la economía del país.

Ese posicionamiento le valió a De Pedro, quien suena como posible candidato presidencial, cuestionamientos internos en el kirchnerismo duro.

Sobre Alberto Fernández, Hebe de Bonafini no dudó en tildarlo como un político «de derecha» que se juntó con el kirchnerismo «porque le venía bien ser Presidente».

«Se formó con pensamientos de la parte del peronismo más de derecha. En el peronismo hay de todo y el ‘de todo’ es eso, Fernández», dijo al respecto.

«Fue a Tortuguitas, se tiró a la pileta con la gente esa fina… No va a acariciar a un pibe con mocos en el barrio que lo mira con tristeza y pregunta ‘quién es este hombre’», agregó en referencia a la visita de Fernández a una clase de aquagym.

La titular de Madres dijo que es necesario que el movimiento obrero convoque a un paro general «para que el Presidente sepa quién hace el país, que no lo hacen los ricos, ni los del campo, ni los de La Rural, ni los empresarios».

«Lo hacen los que trabajan, los que tienen callos en las manos y embarrados los pies», acotó, y añadió: «Nadie les cree a los ministros lo que dicen, porque no se cumple nada, solo se cumple para los ricos. A la clase media para arriba le van arreglando los patitos para que no protesten, para que el campo no salga”

«Hay que hacer un paro general y que se le demuestre quién hace el país, no conozco ni un empresario con un callito en la mano, ni uno», apuntó.

Con información de Noticias Argentinas.-