Interna en La Libertad Avanza: «Gordo Dan» afirmó que Martín Menem le mintió a Javier Milei

El referente libertario, Daniel Parisini, conocido también como «El Gordo Dan», reabrió la interna en La Libertad Avanza al realizar una fuerte acusación contra el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por la cuenta anómica de X @PeriodsitaRufus.

«Gordo Dan» afirmó que Martín Menem le mintió a Javier Milei

Parisini aseguró que «le mintieron al presidente» sobre la polémica que surgió por la aparición de la cuenta mencionada. El libertario sostuvo que está «convencido» de que el perfil le pertenecía a Menem y de esta manera, rechazó la versión impulsada por Javier Milei quien había asegurado que la controversia fue «prefabricada» para perjudicar al dirigente riojano.

El conductor del streaming Carajo, afirmó: «Estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado y no tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente».

“Le mintieron al presidente”



Daniel ‘Gordo Dan’ Parisini dijo estar “convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem”, remarcó que “no se puede tomar a la gente de pelotuda” y reclamó: “Sería sano que Oría publique el video, si tiene argumentos convincentes pido disculpas” pic.twitter.com/Mzs5asNR5d — Corta (@somoscorta) May 20, 2026

La disputa interna se profundizó después de que el mismo Javier Milei defendiera de manera pública a Menem y asegurara que la situación había sido «implantada» para generar un conflicto dentro del oficialismo.

El «Gordo Dan» también cuestionó el cambio de versiones y recordó que el propio Menem había atribuido inicialmente el episodio a «un error involuntario» de un community manager y remarcó: «Ahora dicen que es una operación implantada, lo cual no tiene conexión con la versión previa que Martín Menem había dado a conocer«.

Luego de sus declaraciones acudió a su cuenta en X para continuar con la acusación. En la misma compartió un video y escribió: «Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de “Rufus” con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO».

Finalmente Wayback Machine cargó el tuit ORIGINAL de “Rufus” con el link que efectivamente redirige a la cuenta oficial de Martín Menem. El link fue compartido inexorablemente desde la cuenta de Martín Menem. No quedan dudas: NO FUE PLANTADO. No le mientan NUNCA MÁS al presidente https://t.co/wXctJmkhBm pic.twitter.com/B5U8dp0VwF — DAN (@GordoDan_) May 20, 2026

Milei sobre la interna libertaria entre Menem y Santiago Caputo

“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado para generar un problema”, afirmó Milei durante una entrevista en el canal de streaming Neura.

El conflicto explotó durante el fin de semana, cuando el consultor presidencial Santiago Caputo expuso públicamente una cuenta anónima de X identificada como @PeriodistaRufus. Ese perfil había compartido un reel de Instagram que aparecía vinculado al perfil personal de Menem, lo que generó sospechas y acusaciones cruzadas dentro del oficialismo.

A partir de esa publicación comenzaron los enfrentamientos entre distintos sectores libertarios, especialmente entre el espacio alineado con Santiago Caputo y el núcleo político que responden Karina Milei y Martín Menem.

Según trascendió, desde el entorno de Caputo venían siguiendo desde hace tiempo la actividad de esa cuenta y consideraron que el episodio confirmaba sospechas internas sobre operaciones digitales dentro del oficialismo. La situación escaló rápidamente en redes sociales, donde militantes libertarios y cuentas afines comenzaron a cruzarse públicamente.

Tras la repercusión, la cuenta @PeriodistaRufus fue desactivada. Sin embargo, la polémica continuó puertas adentro del Gobierno y obligó a Menem a dar explicaciones ante el bloque de diputados libertarios.

En un mensaje enviado al grupo de WhatsApp de legisladores nacionales de La Libertad Avanza, Menem sostuvo que todo se originó por “un error involuntario” de la persona que administra su cuenta de Instagram. Según explicó, el community manager compartió un enlace de una noticia en distintos grupos y posteriormente ese link fue utilizado de manera malintencionada para perjudicarlo políticamente.

“La persona que maneja mi Instagram copió un link de una noticia y lo reenvió a grupos de WhatsApp. Alguna de esas personas muy malintencionadas y que nos odia como gobierno utilizó eso para generar esta situación”, expresó el riojano.

El episodio volvió a dejar expuestas las tensiones internas dentro del oficialismo, donde desde hace meses conviven diferencias entre el armado político encabezado por Karina Milei y Martín Menem y el sector estratégico y comunicacional vinculado a Santiago Caputo.

Con información de Noticias Argentinas