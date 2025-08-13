Interna peronista: Cristina Kirchner y Axel Kicillof, el cara a cara que puede cambiar el armado electoral

En la recta final hacia el cierre de listas para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el peronismo impulsa una reunión entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en medio de la puja por candidaturas y con Sergio Massa fuera de carrera.

Desde sectores cercanos a la exmandataria, hoy privada de su libertad, aseguran que un encuentro presencial —que aún no se concretó ni siquiera por vía telefónica— sería un gesto político clave y contribuiría a ordenar el escenario electoral.

«Axel debería ir a verla, porque es lo que hicieron la mayoría de los dirigentes, sobre todo por la situación que está viviendo«, señalaron fuentes kirchneristas a la Agencia Noticias Argentina.

Mientras tanto, Massa confirmó este miércoles que no será candidato en octubre, aunque seguirá trabajando para que referentes de su espacio integren la lista de Fuerza Patria. «Lo más importante dentro de este quilombo es que el sábado cerremos una buena lista de unidad. Nadie va a quedar conforme, pero todos tenemos que quedar adentro», expresó el exministro de Economía, quien apuesta a que un armado consensuado en la provincia de Buenos Aires impulse al peronismo a un triunfo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre y lo fortalezca para octubre.

El PJ busca unidad mientras sigue la danza de nombres y la reunión clave entre Cristina y Kicillof

En declaraciones a Radio 10, Massa remarcó que su prioridad es «la unidad» y que mantendrá un perfil bajo, colaborando desde afuera de la contienda. Su decisión también desactiva la interna que mantenía con el dirigente social Juan Grabois, aspirante a una banca de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires

A pesar de que el calendario apremia, en el peronismo persiste la danza de nombres y los movimientos para posicionar candidaturas. Sin definiciones concretas y con un clima de incertidumbre, la atención se centra ahora en si finalmente se concretará la cumbre entre Cristina y Kicillof, un gesto que podría reordenar el tablero político antes del cierre de listas del próximo domingo.

Con información de Noticias Argentinas