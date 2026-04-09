Internas en el MPN: Jorge Sapag confirma su retiro y pide una renovación «desde las cenizas»

El exgobernador Jorge Sapag es el actual presidente de la Convención del MPN (Matías Subat)

El calendario político de Neuquén marca agosto como un mes de quiebre para el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Con el vencimiento de los mandatos actuales, el partido provincial más importante del país se encamina a una renovación de autoridades que promete cambiar su fisonomía histórica.

En este escenario, Jorge Sapag, actual presidente de la Convención, dejó clara su postura: es tiempo de dar un paso al costado para permitir el surgimiento de nuevos liderazgos.

Un paso al costado

A tres años de la histórica derrota electoral del 16 de abril de 2023, Sapag se mostró convencido de que la resiliencia es parte del ADN emepenista.

En ocasión de la presentación de su libro sobre Vaca Muerta, el dirigente dialogó con Cadena 1 y recordó los orígenes del partido en la proscripción de los años 60 y trazó un paralelo con el presente y la necesidad de una transformación profunda.

«El MPN tiene que resurgir de las cenizas como el Ave Fénix. Esa nueva inspiración la deben definir nuevas clases dirigentes que surjan de los 95.000 afiliados», sentenció Sapag, reafirmando su decisión de no ocupar puestos de relevancia formal.

Su retiro no es una sorpresa, sino la culminación de un proceso que inició hace casi una década: «Yo ya en 2015 dije que me excluía de cargos electivos y ahora me excluyo de cargos partidarios», explicó.

Sin embargo, aclaró que su rol mutará hacia el de un consultor o referente de consulta, dispuesto a colaborar con su experiencia pero sin intervenir en la toma de decisiones de las nuevas cúpulas.

Los desafíos de la «modernización»

Para el exgobernador, el futuro del partido no solo depende de nombres propios, sino de una capacidad de adaptación técnica y política.

El legado y la sucesión

Ante la incertidumbre sobre quiénes tomarán las riendas, Sapag se mostró optimista. Aseguró que el recambio ya está en marcha dentro de las intendencias, los concejos deliberantes y la Legislatura.

Para el líder de la Convención, estos cuadros ya levantan las banderas del federalismo y la justicia social.

«No basta con arreglar las cuentas; hay que poner en valor los recursos», advirtió, señalando que el gran desafío del MPN es proyectar el desarrollo de Vaca Muerta hacia todo el país sin descuidar el bienestar local.

Con las internas de agosto en el horizonte, el mensaje para los 95.000 afiliados es claro: la estructura está lista, pero la conducción requiere una «nueva inspiración» que solo las bases podrán legitimar en las urnas.

Mencionó que la premisa ya está en su carta orgánica: «Primero la provincia, después del partido y por último los dirigentes».