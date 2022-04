Investigan si el exvicecanciller de Macri estaba borracho cuando firmó un acuerdo por Malvinas

El canciller Santiago Cafiero dispuso hoy iniciar una investigación interna para determinar si el ex vicecanciller Carlos Foradori se emborrachó en 2016 durante un encuentro oficial con embajadores británicos en el que se abordaron cuestiones relacionadas a Malvinas.

El objetivo de la investigación es determinar la veracidad de las expresiones vertidas por el ex ministro de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones para Europa y las Américas entre 2016 y 2019, Alan Duncan, en su libro autobiográfico denominado “In the Thick of It”, que involucra a Foradori.

La medida fue ordenada para intentar determinar posibles incumplimientos de los deberes de funcionario público y de las disposiciones establecidas en la Ley orgánica del Servicio Exterior de la Nación N 20957 en la firma del acuerdo Foradori- Duncan durante la gestión de Susana Malcorra como canciller del ex presidente Mauricio Macri.

Según supo NA, Foradori tiene un sueldo de unos 800.000 pesos por mes y por el momento no tiene misión asignada.

En sus memorias, Duncan relata que el 12 de septiembre de 2016 se reunió con el nuevo embajador del Reino Unido en Argentina, Mark Kent, para sellar lo que luego sería conocido como el Pacto Foradori- Duncan.

