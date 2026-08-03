Ipross anunció un nuevo régimen de prótesis: qué cambia para los afiliados y quiénes accederán al 100% de cobertura

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) implementó un nuevo régimen unificado de cobertura para prótesis, órtesis y materiales quirúrgicos que amplía los beneficios para sus afiliados, agiliza los procesos administrativos y establece criterios únicos para la autorización de implantes utilizados en cirugías de alta complejidad.

La principal modificación establece que las prótesis e implantes de fabricación nacional pasarán a tener una cobertura del 100%, un incremento respecto del esquema anterior, que cubría el 70% de estas prestaciones. En tanto, las prótesis importadas contarán con una cobertura del 80% para afiliados activos y del 90% para jubilados y pensionados en los casos contemplados por la normativa.

Prótesis de cadera, rodilla y columna: cómo será el nuevo esquema de cobertura

El nuevo régimen también unifica los criterios para la provisión de implantes de cadera, rodilla, columna y otros dispositivos de alta complejidad. Según informó el organismo, la elección del implante se realizará de acuerdo con criterios clínicos actualizados, definidos entre el paciente y el equipo médico tratante, considerando aspectos como la patología, la edad, la calidad ósea y el nivel de actividad de cada persona.

Desde el Ipross señalaron que la normativa incorpora un sistema más transparente y previsible, con reglas claras para la provisión de insumos y procedimientos administrativos que buscan reducir los tiempos de autorización.

La cobertura comprende una amplia variedad de prótesis, implantes y materiales quirúrgicos utilizados en distintas especialidades médicas, entre ellos prótesis de cadera y rodilla, implantes traumatológicos, prótesis e implantes cardiovasculares, válvulas, marcapasos, stents, implantes cocleares, audífonos, prótesis mamarias y otros dispositivos de alta complejidad.

La presidenta del IPROSS, Ivana Porro, destacó que la actualización responde a una administración eficiente de los recursos. «La administración eficiente y responsable de los recursos nos permite ampliar coberturas y garantizar que cada vez más afiliados reciban el acompañamiento que necesitan en momentos complejos de su salud. Ese es el compromiso que guía nuestra gestión», afirmó.

El organismo recordó que, además de ampliar la cobertura de prótesis y materiales quirúrgicos, mantiene la cobertura integral de las prestaciones vinculadas a las intervenciones, incluyendo internación, medicamentos, estudios y demás prácticas necesarias para el tratamiento.

De esta manera, quienes necesiten una prótesis nacional ya no deberán afrontar un aporte económico por ese insumo, ya que el costo será cubierto en su totalidad por la obra social.

Beneficios para jubilados

La nueva normativa también incorpora mejoras específicas para jubilados y pensionados. Además de acceder al 100% de cobertura para prótesis nacionales, quienes requieran implantes importados tendrán una cobertura del 90%, superior al porcentaje previsto para el resto de los afiliados.

Con esta actualización, el Ipross reemplaza distintas disposiciones que se habían incorporado de manera parcial durante los últimos veinte años y establece un régimen único para la cobertura, auditoría y provisión de prótesis, órtesis y materiales quirúrgicos.

El nuevo sistema también incorpora un catálogo unificado de productos y criterios técnicos actualizados para la indicación de implantes, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad a los afiliados y a los equipos de salud, favoreciendo decisiones basadas en las necesidades clínicas de cada paciente.