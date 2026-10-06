Ipross cambia su esquema odontológico en Río Negro: qué cubre y cuánto reintegra por ortodoncia

La obra social amplió las prestaciones y actualizó los reintegros odontológicos. Foto: Marcelo Ochoa.

El Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) amplió su cobertura odontológica en 12 localidades de Río Negro, con un nuevo esquema prestacional que busca sumar profesionales, ampliar las prácticas disponibles y facilitar el acceso de los afiliados y afiliadas a la atención bucal.

La medida alcanza a Allen, Catriel, Choele Choel, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, General Roca, Huergo, Ingeniero Jacobacci, Sierra Grande, Villa Manzano y Villa Regina. El modelo ya funciona en Viedma, Carmen de Patagones y El Bolsón y se implementa ahora en otras localidades del Alto Valle, Valle Medio y distintas regiones de la provincia.

El convenio fue firmado por la presidenta de Ipross, Ivana Porro, y representantes del Círculo Odontológico de General Roca. La obra social explicó que el objetivo es fortalecer la red de profesionales y mejorar el acceso a las prestaciones.

Del sistema capitado a un esquema prestacional

Una de las principales modificaciones es el cambio en la modalidad de contratación. Ipross explicó a Diario RÍO NEGRO que anteriormente la cobertura odontológica básica funcionaba bajo un sistema capitado, mediante el cual la obra social abonaba al prestador un monto fijo por afiliado, independientemente de la cantidad de prácticas realizadas.

Con el nuevo esquema prestacional, la entidad paga cada práctica efectivamente realizada. Según explicaron desde el organismo, esto permite incentivar la atención y ampliar la cantidad de profesionales disponibles.

El convenio rige con el Círculo Odontológico de Viedma y también incorporó prestadores del Alto Valle y Valle Medio. Desde Ipross señalaron que se trabaja además para sumar nuevos círculos odontológicos.

La atención está a cargo de profesionales colegiados que forman parte de los círculos adheridos al convenio.

Qué cobertura odontológica tienen los adultos

Para los afiliados adultos, el nuevo esquema contempla distintas prestaciones esenciales, entre ellas:

Consultas odontológicas generales.

Atención de urgencias.

Tratamientos de conducto.

Extracciones.

Tratamientos de caries y obturaciones.

Operatorias dentales.

Además, el organismo actualizó de manera significativa los valores de las prácticas básicas, algunas de las cuales no se modificaban desde 2024.

Según explicaron desde la obra social, la actualización busca llevar los valores a niveles acordes al mercado para favorecer la incorporación de nuevos profesionales y garantizar una mayor disponibilidad de turnos.

La cobertura para niños y adolescentes es integral

Para niñas y niños de hasta 15 años, la cobertura odontológica pasa a ser integral.

Incluye consultas, atención de urgencias y prestaciones vinculadas al Plan Materno Infantil, además de acciones de prevención y tratamientos.

Entre las prácticas contempladas se encuentran:

Topicaciones con flúor.

Selladores de puntos y fisuras.

Tratamiento de caries.

Tratamientos de piezas dentarias primarias.

Radiografías y otros estudios correspondientes.

El objetivo es fortalecer tanto la prevención como el tratamiento de los problemas de salud bucal durante la infancia y adolescencia.

Cuánto reconoce Ipross por ortodoncia y ortopedia

Otro de los puntos que se actualizaron son los reintegros para tratamientos de ortopedia funcional y ortodoncia, que ahora se reconocen por el tratamiento completo, de acuerdo con la edad y el diagnóstico del paciente.

En el caso de la ortopedia funcional, destinada a niñas y niños de entre 8 y 10 años, el reintegro puede alcanzar los $400.000.

Para ortodoncia, destinada a adolescentes y jóvenes de entre 13 y 21 años, el reintegro llega hasta los $600.000.

En ambos tratamientos, la entidad establece que el reintegro se abona en dos etapas: el 50% al inicio y el 50% al finalizar el tratamiento.

También fueron actualizados los valores de reintegro correspondientes a prótesis odontológicas.

Cómo se autoriza una práctica y qué pasa con el coseguro

Otra de las modificaciones apunta a simplificar los trámites para los afiliados. La gestión de las prácticas se realiza desde la App de Ipross, con validación mediante un token.

El circuito de autorización se resuelve de manera interna y digital desde el propio consultorio, por lo que el afiliado no necesita realizar gestiones adicionales para autorizar cada práctica.

Además, el coseguro no se abona directamente en el consultorio. El importe queda registrado automáticamente en la cuenta corriente del afiliado y posteriormente se descuenta de sus haberes o aportes, de la misma manera que ocurre con las consultas médicas.

Desde la entidad señalaron que el nuevo sistema busca agilizar la atención y evitar traslados innecesarios para realizar trámites.

Ipross mantiene la prohibición del cobro de plus

El nuevo convenio también establece de manera expresa la prohibición del cobro de plus o aranceles adicionales por fuera de las condiciones acordadas con los prestadores.

Desde Ipross remarcaron que el cobro de plus por una práctica incluida en el convenio nunca fue considerado legítimo por la obra social.

En caso de que un profesional colegiado y adherido al convenio cobre un plus por una prestación incluida, el afiliado puede realizar una denuncia de manera anónima a través de la App de Ipross.