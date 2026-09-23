La reforma del Ipross avanzó con cambios y nuevas condiciones para quienes quieran desafiliarse

La reforma del Ipross fue analizada en reunión plenaria de comisiones de la Legislatura de Río Negro y avanzó con dictamen favorable por mayoría. Foto gentileza.

La reforma del régimen de afiliación al Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross) avanzó en la Legislatura de Río Negro con un dictamen favorable por mayoría, luego de una reunión plenaria de comisiones en la que el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo recibió modificaciones y cuestionamientos de representantes gremiales y bloques opositores.

La iniciativa propone modificar la Ley K N° 2753 para reemplazar el actual esquema de afiliación obligatoria por uno voluntario u optativo. El cambio alcanzaría a trabajadores activos y pasivos del Estado provincial y de los municipios.

Durante el tratamiento en comisiones se incorporaron cambios al texto original a partir de las observaciones realizadas por las distintas bancadas.

Uno de los puntos modificados establece que quienes decidan dejar el Ipross deberán permanecer durante al menos 12 meses en la nueva entidad. A su vez, podrán solicitar su regreso al instituto estatal luego de 36 meses, sin atravesar períodos de carencia.

El texto también incorporó una exclusión expresa del derecho de opción para cargos electivos y políticos, magistrados y magistradas y funcionarios y funcionarias judiciales.

Cuestionamientos por el financiamiento del Ipross

Durante la reunión plenaria también expusieron representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur).

El secretario general del gremio, Marco Calarco, sostuvo que las principales dificultades del IPROSS no estarían vinculadas con el carácter obligatorio de la afiliación, sino con su funcionamiento y con el esquema de financiamiento.

En la misma línea, Manuel Ricardes reclamó mayor transparencia en la administración de los recursos. Entre otros aspectos, pidió informes detallados sobre el manejo de los fondos y sobre las deudas que mantienen los municipios y los distintos poderes del Estado con el instituto.

El debate también estuvo atravesado por los planteos de los bloques que pidieron más tiempo para analizar la iniciativa.

El legislador Juan Martín, del PRO, solicitó 48 horas de reserva y cuestionó la celeridad del tratamiento y la falta de consenso para una segunda vuelta legislativa. Según planteó, la discusión debería concentrarse en la sustentabilidad del servicio médico y en la cobertura de las familias afiliadas.

También solicitaron las 48 horas de reserva los bloques Vamos con Todos (VcT) y PJ-Nuevo Encuentro, que deberán definir su posición sobre el proyecto.

Una nueva Unidad Procesal de Familia para Roca

Durante la jornada legislativa también se analizó un proyecto para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial y crear una cuarta Unidad Procesal de Familia en General Roca.

El vocal del Superior Tribunal de Justicia, Sergio Cesi, presentó la iniciativa ante los legisladores y explicó los fundamentos utilizados por el máximo tribunal provincial para proponer la creación del nuevo organismo.

Cesi cuestionó las mediciones tradicionales de la demanda judicial, basadas principalmente en la cantidad de expedientes o en estimaciones poblacionales, al considerar que se trata de datos que no permiten determinar si las variaciones de demanda se mantienen en el tiempo.

En ese contexto, explicó que el Poder Judicial comenzó a utilizar un indicador de «carga ponderada de trabajo«, que contempla las distintas características y niveles de complejidad de las tareas que realizan los organismos.

Según detalló, los tres organismos de Familia que actualmente funcionan en General Roca superan los 13.500 puntos de demanda cada uno, por encima del máximo recomendado de 12.000.

De acuerdo con el planteo del STJ, la creación de una nueva unidad permitiría descongestionar los organismos existentes y absorber, especialmente durante su primer año, los trámites urgentes.

Guardia Mitre: aval para donar 40 parcelas al municipio

Otro de los proyectos que obtuvo dictamen favorable, en este caso por unanimidad, autoriza a la provincia de Río Negro a donar 40 parcelas a la Municipalidad de Guardia Mitre.

El objetivo es avanzar en la regularización de la propiedad de los terrenos a favor de las familias que actualmente los ocupan.

Se trata de un barrio construido hacia 1984 mediante un sistema de esfuerzo propio, con financiamiento de Nación, compra de materiales por parte del municipio y construcción de las viviendas a cargo de los propios vecinos.

Durante la reunión, el intendente de Guardia Mitre, Miguel Evans, explicó que el problema de titularidad se mantiene desde hace décadas y que la falta de transferencia de los lotes a la municipalidad impidió completar el proceso de escrituración.

El jefe comunal sostuvo que la aprobación del proyecto permitirá al municipio avanzar con las escrituras correspondientes para los vecinos.

Evans también señaló que la mayoría de las parcelas ya cuenta con construcciones y destacó el valor de conservar terrenos ubicados en sectores con servicios básicos instalados. Indicó que llevar infraestructura a nuevos lotes implica un costo importante para la localidad.

Con el despacho favorable obtenido en comisión, el municipio podrá avanzar posteriormente en el proceso de adjudicación de las escrituras mediante la normativa correspondiente.

Otros proyectos que avanzaron

Durante la reunión plenaria también obtuvieron dictamen favorable distintos proyectos legislativos.

Entre ellos se encuentra una iniciativa vinculada al reconocimiento de la figura de Óscar José Meilán, que quedó con 48 horas de reserva a pedido del PRO.

También recibió aval el proyecto de reconocimiento al ciudadano José Luis Fuertes, con reserva de 48 horas solicitada por la misma bancada.

Las comisiones aprobaron además la adhesión a la Ley Nacional de Diagnóstico Humanizado, cuyo objetivo es garantizar contención y acompañamiento a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21 o síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido.

También avanzó el proyecto relacionado con la declaración vinculada a la estación ferroviaria Vicealmirante Eduardo O’Connor.

Por mayoría obtuvo dictamen favorable la iniciativa que modifica la legislación provincial de prevención, control y asistencia integral de las enfermedades de transmisión sexual, aunque el bloque Vamos con Todos solicitó 48 horas de reserva para fijar su posición.