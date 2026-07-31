Chapelco y Lago Hermoso siguen operativos: los caminos alternativos para llegar pese al corte en la Ruta de los Siete Lagos

Corte por derrumbe en la Ruta 40

El importante derrumbe de barro, árboles y rocas de gran porte que se produjo sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo conocido como Camino de los Siete Lagos, generó la interrupción total del tránsito en un sector ubicado a unos tres kilómetros de San Martín de los Andes. La zona permanece bajo evaluación por parte de los equipos de Vialidad Nacional, que trabajan para despejar la calzada y garantizar la seguridad ante la posibilidad de nuevos desprendimientos.

Sin embargo, la situación no impide el acceso a los principales centros de nieve de la zona, Chapelco, Lago Hermos y C4. Desde Cerro Lago Hermoso informaron que los complejos continúan operativos y que existen diferentes caminos alternativos para que los visitantes puedan llegar a disfrutar de la jornada de esquí.

“Para dar certeza al turismo, queremos comunicar que para llegar existen tres caminos alternativos”, explicaron desde el centro de esquí. Uno de ellos es la Ruta Provincial 19, el acceso tradicional hacia la montaña. También está disponible el denominado camino viejo, que conecta por el sector del Hotel Sol, Paihuen, Menuco y Puente Blanco, conocido con distintos nombres por los vecinos de San Martín de los Andes.

Lago Hermoso invita a grandes y chicos a explorar el bosque nativo y disfrutar del paisaje del Parque Nacional Lanín, una experiencia para todos más allá del esquí. Foto gentileza.

Además, los turistas cuentan con las variantes del Camino Arrayán, una alternativa que se utiliza habitualmente para acceder a la zona del mirador y la casa de té. Desde allí se puede tomar el Camino Arrayán corto o largo, que permiten salir hacia el sector pavimentado de la Ruta de los Siete Lagos, evitando el punto donde ocurrió el desprendimiento.

“Se puede llegar a esquiar y estamos operativos. Las combis están pasando con normalidad”, señalaron, con el objetivo de llevar tranquilidad a quienes planifican una visita durante el fin de semana o se encuentran en otros puntos de Neuquén evaluando si viajar hacia San Martín de los Andes.

La recomendación para los visitantes es circular con precaución, respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y consultar el estado actualizado de los caminos antes de emprender el viaje.

De esta manera, continúan preparados para recibir turistas en plena temporada invernal, con servicios funcionando y alternativas de ingreso disponibles pese al evento climático que afectó la ruta principal.