Jaldo le dio la espalda a los gobernadores por el caso Chubut y fijó una postura cercana a Milei

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, explicó su posición ante el cruce entre Chubut y Nación. Fijó una postura más cercana a la Casa Rosada, que la planteada por sus pares en el conflicto por la coparticipación federal.

“Quiero dejar aclarado que, si bien soy el gobernador de Tucumán, pero cuando yo me adhiero a alguna causa y firmo un documento estoy comprometiendo al pueblo tucumano que es a quien represento«, lanzó Jaldo.

En esa línea, continuó: “Al tomar decisiones analizo bien cuáles son la consecuencias institucionales y cómo puedo comprometer a mi provincia”. Tucumán no adhirió al comunicado de los gobernadores en respaldo a Torres.

Al respecto, Jaldo analizó el conflicto: “Primero, aduciendo los argumentos del gobernador del Chubut, y siempre solidarizándome con los habitantes de esa provincia, (debo decir) que no hay dudas de que la crisis golpea a todas las provincias”.

“Pero cuando se empiezan a buscar argumentos que a mí entender no son reales, se hacen reclamos sobre una base que no es real por no decir que es falsa”, sumó el sucesor y delfín del exgobernador y actual senador tucumano, Juan Manzur.

En esa línea, continuó: “Cuando el gobernador de Chubut habla de que le descontaron $13.000 millones, sí es verdad que la Nación le descontó, pero no de coparticipación sino de deuda que tiene la provincia de Chubut en concepto de Fondo Fiduciario, que debe casi $140 mil millones”.

«Le descontaron una cuota de la coparticipación. Es decir que cuando se aduce que arbitrariamente descuentan los recursos no se está diciendo la verdad o se dice una verdad a medias”, remató Jaldo.