Javier Milei anunció que volverá a girar por el país: cuáles son las primeras dos provincias que visitará

Javier Milei inició el año anunciando una nueva gira por el país, luego de sus visitas en marco de la campaña electoral y los posteriores viajes en agradecimiento por haber ganado las elecciones. El presidente confirmó las primeras provincias que entrarán en el itinerario.

A través de sus redes sociales, el mandatario le respondió a uno de sus seguidores que le preguntó sobre sus próximos viajes en un posteo del presidente en X, que consistía de una canción de los Rolling Stones.

“Javo, ¿cuál va a ser la próxima provincia que vas a visitar?”, fue la consulta, a la que el jefe de Estado contestó: “1) Córdoba 2) PBA”.

Por el momento, no hay fechas confirmadas de su próxima gira. Desde Infobae reportaron que la organización en la provincia cordobesa estará a cargo de Gabriel Bornoroni, quien lo recibió luego de la victoria de La Libertad Avanza en los comicios de octubre en el «tour de la gratitud».

Javier Milei anunció la creación de un bloque regional contra el socialismo

El presidente Javier Milei reveló que está trabajando en el armando un grupo regional de centroderecha que estará integrando por diez países para “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo”.

El mandatario expresó su voluntad de armar esta nueva plataforma regional en una entrevista que grabó el martes pasado con el periodista Andrés Oppenheimer que se difundirá el 11 de enero por CNN y el canal de YouTube del escritor.

En un adelanto que publicó en las redes sociales, Milei adelantó su voluntad de conformar un bloque regional de derecha, señaló que aún no tiene nombre, pero que tiene como meta defender las “ideas de la libertad”.

“Todavía no le pusimos nombre, pero ya hay un grupo de diez países que estamos trabajando y vamos a seguir avanzando”, puntualizó.

Además, detalló que la propuesta de ese bloque es “abrazar las ideas de la libertad y plantarnos frente al cáncer del socialismo en sus distintas versiones: del siglo XXI o el woke, ni hablar de las versiones más extremas”.