Javier Milei, en el podio mundial: The Telegraph lo eligió como el segundo líder más influyente del año

El inicio del 2026 trajo un fuerte espaldarazo internacional para el presidente Javier Milei. Según un relevamiento realizado por el portal británico The Telegraph, el mandatario argentino fue elegido como el segundo líder mundial más influyente, consolidando su imagen en el exterior como uno de los referentes más observados del escenario político global.

La distinción surgió de una votación abierta entre los lectores del medio, en la que se recibieron más de 10.000 respuestas. El podio quedó conformado por la presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, en el primer puesto; seguida por Javier Milei en el segundo lugar y el estadounidense Donald Trump en la tercera posición.

Los motivos del reconocimiento a Javier Milei: inflación y pobreza

La publicación británica elogió el avance del gobierno argentino en el control de la inflación y la generación de superávit fiscal. Uno de los datos más contundentes que subrayó el equipo editorial de The Telegraph fue la reducción de la pobreza, señalando que la misma pasó “de un 50% a un 31% durante su gestión”.

Además de los datos macroeconómicos, el medio destacó el impacto social del cambio de rumbo. Entre los testimonios recogidos, resaltaron la recuperación del crédito para la clase media y la mejora en las expectativas de los ciudadanos, factores que —según la prensa inglesa— han posicionado a Milei como «el líder político más transformador de nuestro tiempo».

Un respaldo que cruza el Atlántico

El reconocimiento no se limitó a The Telegraph. La gacetilla oficial de Nación y otros reportes internacionales sumaron los ránkings de otros dos medios británicos:

MoneyWeek: también lo ubicó como el segundo líder mundial de 2025 tras una votación de sus lectores, resaltando la mejora en la actividad económica y el acceso al crédito.

también lo ubicó como el de 2025 tras una votación de sus lectores, resaltando la mejora en la actividad económica y el acceso al crédito. The Economist: incluyó al jefe de Estado entre las dos figuras clave de 2025, destacando su rol protagónico en uno de los procesos de reformas pro-mercado más ambiciosos del mundo.

El «Fenómeno Barrial» y el viaje a Londres en 2026 de Javier Milei

Fiel a su estilo, Milei celebró la noticia en sus redes sociales con su habitual frase «Fenómeno Barrial».

El reconocimiento llega en un momento estratégico: el mandatario tiene previsto viajar al Reino Unido durante este 2026, lo que marcaría la primera visita oficial de un presidente argentino en casi treinta años, con una agenda que incluye temas de defensa y el reclamo por la soberanía de Malvinas por vías diplomáticas.