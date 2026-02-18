Javier Milei apunta a la reelección y acelera su agenda de reformas: confirman que tiene varios proyectos para este 2026

Javier Milei completó más de la mitad de su mandato y si bien aún le resta un periodo para que termine con su presidencia, ya está apuntando a una reelección pero antes decidió poner en marcha su agenda y avanzar con las reformas que tiene previstas para este 2026.

Desde el entorno del mandatario aseguraron que cada Ministerio del Gobierno tiene en carpeta más de 10 proyectos, todos listos para poner en práctica.

Javier Milei acelera con su agenda de reformas para este 2026

En la mesa política del Gobierno consideran que al mandato de Javier Milei le quedan solo unos meses más para impulsar iniciativas de alto calibre en el Congreso. Estiman que para el segundo semestre la relación se va a «empastar» y «competir con algunos de los que hoy nos acompañan» debido a las próximas elecciones.

El presidente no solo quiere avanzar con la reforma laboral, sino también con otros proyectos también de carácter reformistas. Una fuente del círculo presidencial aseguró: «Hay todo un paquete de reformas que se estarán enviando durante 2026«.

Según lo manifestado por esta misma persona al sitio Infobae, el objetivo es poder desplegar las reformas a lo largo de este año. El mismo medio de Buenos Aires pudo acceder a información exclusiva que adelantó que todo los Ministerios tienen en carpeta varios proyectos y medidas que aún no se conocen: «Tienen preparados por lo menos 10 paquetes de reformas cada uno«, aseguró una máxima fuente.

«El Gobierno está logrando triunfos legislativos importantes, al menos en la media sanción. Aún tiene pendiente consolidarlos en la sanción definitiva. Así como cuando empezás a perder las derrotas se encadenan, cuando ganás se genera un circuito virtuoso. Nos veo fortalecidos. Pero para consolidarlo tenemos que cerrar las sanciones definitivas«, opinó una fuente oficialista.

Los planes a corto plazo del Gobierno

En el corto plazo, la prioridad del Gobierno es lograr aprobar la reforma laboral, sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y también enviar los aspectos nodales del Tratado Comercial con Estados Unidos que precisan ratificación parlamentaria. Para la Casa Rosada, es necesario ampliar las condiciones para la llegada de inversiones y proyectos en el país.

Otra de las iniciativas que pasarán por el Congreso será la adhesión de Argentina al Consejo de Paz que lidera Donald Trump y queda pendiente que el Senado tramite el placet de Fernando Iglesias como embajador en la Unión Europea y Bélgica.

Esto último podría ingresar a la Cámara alta junto la Ley de Glaciares, el convenio Mercosur-UE y la baja de la edad de imputabilidad.

Por otra parte el Gobierno planea retomar las iniciativas que quedaron excluidas del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, en particular el contenido del Capítulo XI y otras disposiciones impositivas, con el fin de avanzar en la reducción de impuestos y aliviar la presión tributaria sobre empresas y personas.

Si bien aún restan precisiones, los funcionarios avanzan en el diseño de un proyecto legislativo que incluya casi todos los asuntos originalmente incorporados en el capítulo XI, con excepción de la Ley de Financiamiento Universitario. Además, de los pendientes que quedaron por la caída de este capítulo, también está el proyecto que extiende el régimen de promoción para las energías renovables.