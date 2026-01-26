Javier Milei viaja hoy a Mar del Plata con su «Tour de la Gratitud»: el acto político y el saludo a los turistas

El primer encuentro con el público será este lunes 26, desde de las 20.30hs, en la esquina de las intersecciones Güemes y Avellaneda. (Foto: Clarín Fotografía)

El presidente Javier Milei viajará este lunes 26 de enero a Mar del Plata para encabezar una nueva edición de su ‘Tour de la Gratitud‘. El mandatario arribará al aeropuerto de la ciudad y se trasladará al centro, donde la actividad central será política y de contacto directo: se espera que salude a los veraneantes y seguidores desde el hotel donde se hospedará, sin actos protocolares ni reuniones de gestión en su agenda.

El vuelo está programado para la tarde y aterrizará en el aeropuerto Astor Piazzolla. Desde allí, la comitiva se trasladará directamente al hotel céntrico donde suele hospedarse, y que funcionará como epicentro de la actividad presidencial.

La estrategia de la «no agenda»

A diferencia de los viajes protocolares tradicionales, el «Tour de la Gratitud» es un formato que el equipo de comunicación de La Libertad Avanza, liderado por Santiago Caputo y Karina Milei, diseñó para mantener la mística de campaña. La idea es sencilla: agradecer el apoyo a pesar del ajuste.

Se espera que el Presidente salga al balcón o a la escalinata del hotel para saludar a los turistas y seguidores que se congreguen, repitiendo las postales de euforia que ya protagonizó en visitas anteriores.

El contexto político

El viaje se da en una semana clave, donde el Gobierno busca mostrar iniciativa política mientras negocia en el Congreso y monitorea el humor social ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

Mar del Plata, vidriera histórica de la política estival, le ofrece a Milei un termómetro real de la calle fuera del microclima de Buenos Aires. La foto que busca la Casa Rosada es clara: un Presidente que, a pesar de las medidas duras, sigue siendo recibido con entusiasmo por la «gente de a pie«.