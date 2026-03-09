Las 10 frases de Javier Milei previo al Argentina Week: desde la economía del país a la posible reelección

El presidente de la nación, Javier Milei, brindó una extensa entrevista televisiva en la que abordó distintos temas de la agenda política y económica. Entre las temáticas estaban la inflación, Justicia y la posibilidad de una reelección.

El mandatario defendió el rumbo de su gobierno y sostuvo que las medidas económicas adoptadas permitirán consolidar la baja de precios en los próximos meses.

Durante el reportaje, Milei reafirmó su expectativa de que la inflación continúe descendiendo y aseguró que el proceso de estabilización económica está en marcha. Explicó que el objetivo del Gobierno es consolidar un escenario de crecimiento con estabilidad de precios hacia la segunda mitad del año. “Hay que resolver la cantidad de vacantes en la Justicia, el objetivo es ganar mayor libertad en el Poder Judicial” afirmó.

El Presidente también se refirió al funcionamiento del sistema judicial y respaldó la designación del nuevo ministro de Justicia. En ese sentido consideró que el principal desafío del área es cubrir las numerosas vacantes existentes en tribunales y fiscalías, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial.

Los temas de la entrevista de Javier Milei antes de la Argentina Week

Milei defendió su tono «confrontativo» frente a la oposición política y aseguró que no está dispuesto a moderar su postura frente al kirchnerismo. Afirmó que su estilo responde a la necesidad de enfrentar a sectores que a su entender, buscan obstaculizar el rumbo de su gobierno.

El mandatario también habló sobre el escenario político y dejó abierta la posibilidad de buscar la reelección, aunque aclaró que eso dependerá de los resultados de su gestión. En esa línea, afirmó que su principal competencia será la realidad económica y social del país. “El riesgo país proyectado al 2027 está en 200 puntos” ratificó.

Javier Milei brindó una entrevista a LN antes de realizar el «Argentina Week» en Estados Unidos (Foto: LN+)

Las 10 frases más destacadas en la entrevista de Javier Milei

“La inflación va a empezar con cero entre junio y agosto”. “No estoy dispuesto a que me lleven puesto”. “Yo tengo un perfil más gladiador”. “Al kirchnerismo no le regalo un milímetro”. “Si Tapia y Toviggino son culpables, que paguen”. “Hay que resolver la cantidad de vacantes en la Justicia”. “Si este gobierno siguiera, la economía va a crecer a tasas del 8%”. “Sacamos 12 millones de la pobreza”. “No quiero reelección indefinida”. “Irán estaba desarrollando armas nucleares y poniendo en riesgo a todo el mundo”.

En la charla defendió algunas de las decisiones económicas de su gobierno, entre ellas la apertura de importaciones, y sostuvo que el reordenamiento de la economía generará nuevas oportunidades laborales pese a los cierres de empresas registrados en los últimos meses.

El regreso de Nahuel Gallo, el conflicto de oriente medio y el cargo de Mahiques como ministro de Justicia

Milei también se refirió al funcionamiento interno del gobierno y rechazó versiones sobre una supuesta influencia decisiva de su hermana en las decisiones políticas. “Me parece una tontería que digan que gobierna Karina” Indicó. También agregó que dentro del equipo pueden existir diferencias en los métodos, pero aseguró que todos comparten el mismo rumbo de gestión.

En su discurso defendió la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y negó que tenga vínculos con la AFA. Se refirió a Mahiques como una persona con mucha experiencia en el trabajo dentro de la función pública y en la justicia

Con respecto al regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo al país, quien permaneció 442 días secuestrado en Venezuela por el regimen chavista, afirmó que: “Fue posible gracias a que Trump liberó a Venezuela de Maduro, como parte de la transición que generó se pudo lograr la liberación”.

El presidente reiteró su alineamiento internacional con Estados Unidos en el escenario global y defendió su postura frente a Irán. También aseguró que no busca impulsar una reforma constitucional para habilitar la reelección indefinida y afirmó que su intención es retirarse de la política una vez finalizado su ciclo en el poder.