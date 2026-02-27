Javier Milei celebró la sanción de la reforma laboral y agradeció a sus senadores

El presidente Javier Milei celebró la aprobación de la reforma laboral en el Senado, apenas segundos después de que concluyera la sesión. Así, la medida tomó fuerza de ley al contar con un total de 42 votos positivos contra 28 negativos y dos abstenciones.

“HISTÓRICO. Tenemos modernización laboral. VLLC!”, festejó el jefe de Estado por medio de un comunicado en la red social X.

Ahora, el siguiente paso será la promulgación a través del Boletín Oficial.

Minutos después, el mandatario dirigió un mensaje especial para los senadores que conforman el bloque de La Libertad Avanza y al resto de los bloques aliados que decidieron acompañar la medida. “Felicitaciones LLA & aliados”, escribió en su cuenta personal, junto con una fotografía de los legisladores post sesión.

De esta manera, se concluyó el camino legislativo de la reforma laboral, el cual había comenzado en la Cámara Alta junto con el inicio de las sesiones extraordinarias. En esa primera oportunidad, la iniciativa había sido aprobada con un total de 42 votos positivos y 30 negativos.

La iniciativa obtuvo los mismos 42 votos positivos que había cosechado el 12 de febrero, provenientes de La Libertad Avanza, la UCR, el nuevo interbloque Impulso País (que integran el PRO, la schiarettista Alejandra Vigo y otras fuerzas provinciales) y los oficialismos de Salta y Misiones.

Los votos en contra fueron 28, de todo el peronismo liderado por José Mayans y el nuevo bloque Convicción Federal, que se acaba de escindir del justicialismo para acercarse a Milei pero mantuvo su oposición al proyecto. El único cambio respecto de la votación original fue la abstención de dos senadores por Santa Cruz.

La Cámara alta aceptó el único cambio introducido en la Cámara de Diputados la semana pasada: la eliminación del polémico artículo que reducía el salario básico al 50% o 75% a los trabajadores que se tomaran licencia por enfermedad.