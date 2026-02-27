El Senado aprobó la reforma laboral y la CGT pedirá la inconstitucionalidad

El Senado de la Nación Argentina aprobó este jueves la reforma de la Ley Laboral impulsada por el Gobierno nacional. La iniciativa fue sancionada con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, y significó una nueva victoria parlamentaria para el oficialismo en el cierre del período de sesiones extraordinarias.

Tras la votación, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que avanzará con un pedido de inconstitucionalidad, al considerar que la norma vulnera derechos laborales consagrados en la Constitución y en convenios internacionales.

La aprobación llegó luego de más de tres meses de intensas negociaciones, una fuerte pulseada con gobernadores, un paro general convocado por la CGT y la eliminación de un artículo del proyecto original que había generado un amplio rechazo sindical y político. Aun con esos cambios, el oficialismo consiguió los votos necesarios para sancionar una de las reformas estructurales más relevantes de la actual gestión.

De este modo, La Libertad Avanza logró avanzar con uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Javier Milei, que introduce modificaciones profundas en la legislación laboral vigente desde hace décadas.

Cómo votaron los senadores de Río Negro y Neuquén la reforma laboral

En Río Negro, la votación mostró posiciones divididas:

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo .

(Fuerza Patria): . Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo .

(Fuerza Patria): . Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo

Por Neuquén, los tres representantes acompañaron la iniciativa:

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo .

(La Libertad Avanza): . Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo .

(La Libertad Avanza): . Julieta Corroza (La Neuquinidad): voto afirmativo.

Ganadores y perdedores

A lo largo del debate, la Casa Rosada tuvo que ceder en varios puntos a cambio de votos. La primera concesión que hizo fue no rebajar el impuesto a las Ganancias para empresas: tras varias idas y vueltas, se impuso la presión de los gobernadores, que veían mermados sus recursos coparticipables. El tema quedaría para la próxima reforma tributaria.

Los sindicatos, por su parte, salvaron sus “cajas”. El proyecto original volvía voluntaria la “cuota solidaria” (que se descuenta a todos los trabajadores de manera compulsiva, aunque no estén afiliados, por resultar beneficiados por el convenio colectivo de su rama). Finalmente, ese aporte seguirá vigente como hasta ahora, aunque con un tope del 2%. Los aportes patronales a las obras sociales, que bajaban del 6% al 5%, no se tocarán.

En cambio, los sindicatos no lograron evitar el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, ni la prevalencia de los convenios colectivos sobre los convenios por actividad o rama. El proyecto también limita la realización de asambleas y de medidas de fuerza, ya que entre otras cosas se amplía el listado de “servicios esenciales” y de “importancia trascendental”, que deberán garantizar prestaciones mínimas.

Para el Gobierno, un eje central de la reforma es la creación de los FAL (Fondo de Asistencia Laboral) que solventarán las indemnizaciones por despido con aportes patronales que hoy se dirigen a la ANSES. El objetivo es reducirle a las empresas el costo de los despidos. De la mano, el cálculo indemnizatorio se reduce: ya no contemplará ítems como aguinaldo, vacaciones, horas extra y bonos.

El capítulo del FAL no contó con apoyo pleno de los aliados oficialistas, ni mucho menos con el de la oposición: advierten sobre el desfinanciamiento del sistema previsional y el uso de los fondos aportados para la “timba financiera”. “El FAL es un curro fenomenal. Una ley que ‘promueve el empleo’ a la vez subsidia despidos”, se ofuscó Recalde.

La flamante ley además habilita el fraccionamiento de las vacaciones y los bancos de horas “de mutuo acuerdo”, y establece que el salario no solo podrá pagarse en pesos, sino también en dólares. Por otra parte, se deroga de inmediato la Ley de Teletrabajo y algunos estatutos a partir de 2027, como el del Periodista.