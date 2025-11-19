Javier Milei condecoró a Andrea Bocelli en Casa Rosada

El presidente Javier Milei condecoró esta mañana al reconocido tenor italiano Andrea Bocelli, durante un encuentro celebrado en Casa Rosada. La administración libertaria distinguió al músico, quien además ofreció un breve repertorio de cinco canciones para un reducido grupo de funcionarios.

El Presidente Javier Milei condecora al tenor italiano Andrea Bocelli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. pic.twitter.com/cU2BwTM3zU — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2025

El mandatario, reconocido aficionado a la ópera, se reunió con el artista en sus despachos, luego de que Bocelli arribara a la Casa de Gobierno a las 11:20. Para la ocasión, se habían dispuesto bandejas con canapés y bruschettas en el Salón Blanco, un agasajo al que también se esperaba que asistieran diplomáticos de la Embajada italiana en Argentina.

El encuentro con el presidente Milei se enmarcó en la gira de Bocelli por el continente, que incluyó dos exitosos shows en Argentina. El tenor se presentó el 17 de noviembre en el Teatro Colón y al día siguiente, en una fecha agregada, en el Hipódromo de San Isidro. Su itinerario continuará en San Pablo, Brasil, los días 21 y 22, para luego viajar hacia Dallas, Estados Unidos.

Experiencia diplomática de Andrea Bocelli en Estados Unidos

Bocelli cuenta con antecedentes de interacción con líderes políticos a nivel internacional. A finales de octubre pasado, el tenor cantó para el presidente estadounidense Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, previo a un encuentro bilateral con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

En 2016, durante la primera presidencia de Trump, había rechazado una oferta similar, aunque luego lo hizo como un «acto diplomático».