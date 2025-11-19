Javier Milei recordó su triunfo en el balotaje de 2023 y subrayó su compromiso para las «reformas de segunda generación»

El presidente Javier Milei recordó su triunfo en el balotaje del 19 de noviembre de 2023, cuando compitió en segunda vuelta contra el candidato del Frente de Todos, Sergio Massa. Pidió transitar «el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente». Enfatizó su «compromiso» para implementar las «reformas de segunda generación».

Javier Milei sobre las medidas que se vienen en la segunda parte de su gestión

A través de su cuenta de X, y a dos años del acontecimiento, el mandatario expresó: «LA LIBERTAD AVANZA Hace dos años Argentina elegía al primer Presidente liberal libertario de la historia de la humanidad».

«Desde el primer día de la gestión nos hemos dedicado a cumplir cada una de las promesas de campaña, a punto tal que las mismas fueron completadas en menos de dos años, pese a toda la máquina de impedir del statu-quo», precisó además.vl3IlQ

Asimismo, destacó: «Hoy, luego del respaldo en las urnas del pasado 26 de octubre renovamos nuestro compromiso con todos los argentinos para implementar todas las reformas de segunda generación, de modo tal que de una vez por todas, entremos en el sendero que haga a la Argentina grande nuevamente. VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!».

El Gobierno de Javier Milei enfocado en el Presupuesto 2026 y en las reformas

La mesa política del Gobierno Nacional se reunió ayer en Casa Rosada para repasar la estrategia legislativa tendiente a aprobar el Presupuesto 2026, en momentos en que se vienen realizando contactos con los gobernadores con ese mismo objetivo.

En ese marco trascendió que aún siguen sin estar redactados los proyectos de reformas laboral e impositiva con los que La Libertad Avanza buscará avanzar apenas tenga encaminado el Presupuesto, pero participantes del encuentro dejaron trascender que en la reunión “se habló de ponerle fechas a las presentaciones de los textos y será en próximos días”.