Davos 2026, la vidriera de Javier Milei: discurso clave, posible foto con Donald Trump y agenda completa

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Suiza para participar de una nueva edición del Foro Económico Mundial. La presentación del mandatario argentino tendrá lugar este miércoles 21 de enero, en un bloque horario que generó gran expectativa por su cercanía con la exposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los detalles.

A qué hora habla Javier Milei en Davos

El líder libertario Javier Milei aprovechará la vidriera internacional para ratificar su rechazo a las agendas “socialdemócratas”, el feminismo y la intervención estatal, alineándose con una retórica de “antiglobalización” dentro del propio foro multilateral.

El cronograma oficial fija la intervención central de Milei para las 11:45 (hora argentina) del miércoles. Hablará justo después de Trump, lo que alienta especulaciones sobre una posible foto conjunta entre ambos líderes. A continuación, el detalle de las actividades del Presidente, hora por hora (horario argentino):

Miércoles 21 de enero

06:05: Saludo protocolar al titular de la Confederación Suiza, Guy Parmelin.

06:15: Participación en el panel “Country Strategy Dialogue on Argentina”.

07:30: Reunión privada con CEOs de bancos globales.

11:30: Saludo con Børge Brende, presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial.

11:45: Discurso de Javier Milei ante el Foro.

Jueves 22 de enero

06:30: Ceremonia de firma del Consejo de Paz.

08:00 (a confirmar): Entrevista con la agencia Bloomberg.

A confirmar: Entrevista con The Economist y encuentro con el CEO de Axiom Space, Jonathan Cirtain.

13:00: Regreso de la comitiva a la Argentina.

Javier Milei hablará en Davos luego de Donald Trump

La presencia consecutiva de Donald Trump y Javier Milei es vista por los analistas como un símbolo potente. Ambos mandatarios comparten una visión crítica de los organismos supranacionales.

Mientras el republicano promueve el America First y el retiro de organizaciones internacionales, Milei busca posicionarse junto a figuras como Giorgia Meloni y Viktor Orbán en lo que denominan una “Internacional del contrailuminismo».

Se espera que el presidente argentino centre su discurso en la defensa de los valores occidentales tradicionales y en la propuesta de una “reducción drástica del tamaño del Estado” como motor de crecimiento. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes 23 de enero a las 06:00 horas.

NA