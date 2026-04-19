Javier Milei en Israel: en la previa de su reunión con Benjamin Netanyahu, visitó el Muro de los Lamentos

El presidente Javier Milei ya se encuentra en Israel y dio inicio este domingo a sus actividades oficiales en el país que forma parte del conflicto en Medio Oriente contra Irán. Se trata de su tercer viaje a Israel y tiene previsto participar de los actos por el Día de la Independencia de ese país, recibir un reconocimiento por su apoyo en la guerra y reuniones con destacados funcionarios israelíes.

La delegación oficial incluye a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; y a los ministros Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques.

Javier Milei y su agenda en Israel

El libertario llegó este domingo a Israel y poco después de su arribo, encaró sus actividades con una primera visita al Muro de los Lamentos, uno de los sitios más sagrados del judaísmo. En su paso estuvo acompañado por funcionarios y autoridades locales.

La agenda de este 19 de abril incluye posteriormente reuniones bilaterales de alto nivel, entre ellas un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Si bien no se revelaron detalles de que temas tocarán, se espera que dialoguen sobre la cooperación entre ambos países y se avance sobre el proyecto de traslado de la embajada argentina a Jerusalén, una medida que implica reconocer a esta histórica ciudad como la capital de Israel.

La visita que está llevando a cabo el presidente argentino en el país en Medio Oriente se distingue de las dos anteriores y de otras que haya realizado otros mandatarios porque Javier Milei, en esta ocasión, será el primer líder extranjero encargado de encender una de las doce antorchas en la ceremonia oficial por el Día de la Independencia de Israel, un acto reservado históricamente solo para figuras nacionales desde su instauración en 1949. El gesto, según el embajador israelí Eyal Sela, marca un cambio en la traición y otorga al libertario un lugar singular en la historia diplomática del país.

En su estadía, Javier Milei recibirá también un reconocimiento. Se trata del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Bar-Ilan y tras el recibimiento, dirigirá unas palabras ante la comunidad académica. Luego tiene previsto una reunión bilateral con el presidente israelí, Isaac Herzog, reforzando el vínculo institucional entre ambas naciones.

La jornada además incluirá una visita a la Yeshivá Hebron, donde será distinguido por la Academia de Estudios Talmúdicos.

El martes, Milei iniciará el día con un encuentro con rabinos y continuará con un recorrido por la Iglesia del Santo Sepulcro. Por la noche, asistirá a la ceremonia del 78° aniversario de la independencia israelí y regresará al Muro de los Lamentos para una segunda visita oficial.

La visita de Javier Milei en Israel llega en un contexto internacional de alta tensión marcado por el aumento del conflicto en Medio Oriente, disputas por el estrecho de Ormuz y el endurecimiento de la postura de Estados Unidos contra Irán. La presencia de Milei y su participación en ceremonias centrales, refuerzan la señal de respaldo político y diplomático que desde siempre mantuvo el libertario con el gobierno israelí.

Por su parte, la participación del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en este viaje surge por la investigación sobre el atentado de la AMIA en 1994, una que cobró nuevo impulso en los últimos meses.