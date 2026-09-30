Javier Milei en IDEA: «Hay que tener paciencia, los procesos de estabilización no son instantáneos»

De forma virtual y desde Paris, el presidente Javier Milei se hizo presente en el 62° Coloquio de IDEA que se realiza en la ciudad de Mar del Plata desde este miércoles y hasta el próximo viernes 2 de octubre.

El presidente se encuentra desde la mañana de hoy en la capital francesa para encabezar la versión europea del Argentina Week, con la cual el gobierno espera seducir a los inversores del viejo continente para su llegada a la Argentina. Desde allí, el mandatario conversó mano a mano con el periodista José Del Río de La Nación+.

Previo a su exposición, las autoridades de IDEA habían expresado su apoyo al rumbo del programa económico. «Apoyamos todas las reformas que el país está haciendo. Sin embargo nos preguntamos ¿Puede Argentina sostener la estabilidad? Y creemos que la respuesta es sí», afirmó en la apertura Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA.

«Estudiamos casos de países donde el proceso de estabilización se sostuvo en el tiempo como Australia, Polonia, Israel y Chile, y prendimos que la inflación de un dígito se logra en muchos años. En esos países la pobreza cayó de verdad», agrego Kon. Tal es el marco empresario en el cuál se dió la palabra del mandatario, dónde el consenso con el programa que representa la gestión Milei es mayoritario.

Networking. Mas de 1.000 empresarios de todo el país se reunen en el 62º Coloquio de IDEA en Mar del Plata.

En efecto, los principales vectores del plan económico que conduce Luis Caputo son históricas premisas del foro empresario. En esa línea se incluyen el equilibrio fiscal, la desregulación, la reforma laboral o la reducción de impuestos.

El presidente Javier Milei, redobló la apuesta desde Paris

«Lo primero que hay que tener es paciencia. Los procesos de crecimiento no son instantáneos. Argentina podría ser una potencia como los Estados Unidos en unos 30, 35, 40 años», inició su ponencia el presidente. «Hay oportunidades para eso, y nosotros las estamos aprovechando», agregó.

El presidente inició su disertación destacando la dinámica a la baja de la inflación, afirmado que su gestión la recibió en corriendo al 215% y la llevó al 30% anual. Fue previo a un breve corte en la comunicación virtual. Agregó además que su gobierno realizó 18.000 desregulaciones, y priorizó el capital humano.

«Mi rival soy yo mismo. Si los argentinos eligen el camino de la prosperidad el año que viene, llegarán los mejores cuatro años de la economía argentina» Javier Milei en IDEA.

En relación al proceso electoral de 2027, el presidente afirmó: «El año que viene los argentinos van a tener que decidir si optan por el modelo de crecimiento y que puede generar la expansión de riqueza más grande de la historia, o si vuelven al pasado al modelo que viene fracasando hace 100 años. El año que viene tendremos la oportunidad de elegir entre la prosperidad o la decadencia. Entre un país grande o un país miserable«.

Colmado. El auditorio de IDEA escuchando al presidente Javier Milei.

«Hoy la discusión es cómo hacer para volver a crecer y a reducir la pobreza. Argentina en condiciones normales debería tener un riesgo país de 100 puntos básicos, y podría estar creciendo a tasas del 7 u 8% anual, pero enfrente está la máquina de impedir, y un shock externo extraordinario», aseguró.

Respecto a la suba del riesgo país, el mandatario lo atribuyó al escenario financiero global y a la incertidumbre respecto al futuro de la economía: «La tasa de interés está influída por lo que está sucediendo en el exterior. Por otro lado, la máquina de impedir y los que quieren que se rompa todo, influyen en el riesgo país. Lo que nosotros tenemos que hacer es sostener las reformas estructurales», afirmó.

El presidente aseguró además que el país se embarcará en un proceso de incorporación de tecnología que permitirá sostener el crecimiento. «Nos vamos a convertir en un hub de inteligencia artificial (IA), eso va a generar un incremento de la productividad, y la contracara de eso serán salarios enormes y una caída de la pobreza fabulosa», anticipó Milei.

«Nos vamos a convertir en un hub de inteligencia artificial (IA), eso va a generar un incremento de la productividad, y la contracara de eso serán salarios enormes y una caída de la pobreza fabulosa» Javier Milei en IDEA.

«Es razonable que los empresarios decidan esperar, porque son los argentinos los que van a decidir el futuro, y eso es maravilloso. Si los argentinos eligen el camino de la prosperidad el año que viene, llegarán los mejores cuatro años de la economía argentina» interpretó Milei el rezago que muestra la inversión productiva.

En relación a la reforma tributaria, el presidente aseguró haber cumplido su promesa de bajar los impuestos y desafió: «Yo me puedo hacer cargo de la rebaja de impuestos a nivel nacional. Y cumplí mis promesas de campaña. Si les molesta Ingresos Brutos, tienen que ir y hablar con los gobernadores. Y si les molestan las tasas, vayan y hablen con los intendentes».

«Todos los casos exitosos de estabilización han tardado más de 10 años. Si nosotros no hubiésemos tenido que soportar 7 golpes de estado, 40 proyectos de ley para romper el déficit fiscal y la gente haciendo actos terroristas en la calle, y algunos actores de mercado queriendo romper todo, la inflación ya empezaría con cero hace rato» aseguró Milei en relación a la dificultad para erradicar definitivamente la inflación.

«Ni los militares se animaron a hacer la reforma laboral que hicimos nosotros». Javier Milei en IDEA.

El presidente asumió la ralentización de la economía y lo atribuyó al escenario geopolítico, y a los cambios estructurales que genera el shock tecnológico, aunque afirmó que la sustentabilidad del crecimiento quedará supeditada al resultado electoral del año próximo. «Mi rival en las elecciones del año próximo soy yo mismo» afirmó respecto al objetivo de cumplir con sus promesas de campaña como llave para la reelección.

Del Río consultó al presidente sobre una potencial reforma previsional: «A medida que cierres el gap entre el trabajo formal e informal, puedas bajar la tasa de interés, y establecer las condiciones para crecer, vas a poder pensar en una reforma previsional coherente y no en un mamarracho», afirmó y agregó «ni los militares se animaron a hacer la reforma laboral que nosotros hicimos», señaló el presidente.

Al ser consultado en relación a la eliminación completa del cepo a las empresas, el presidente afirmó que el cepo «casi no existe». «Nosotros hemos eliminado casi todo el cepo. Las empresas en el 2do trimestre giraron dividendos por casi US$ 4.500 millones, y si usted mira el spread entre los distintos tipos de cambio, no hay una restricción efectiva», aseguró Milei.

Existen límites institucionales, y que bueno que existan. Pero en todo lo que podamos acelerar para desmantelar este monstruo que es el Estado, lo vamos a hacer» Javier Milei en IDEA.

En relación al fallo de la Corte Suprema que repone el artículo del Decreto 70/23 que repone la venta de tierras sin restricciones a inversores extranjeros, afirmó que «el rol de la Corte es interpretar la ley en base a la Constitución nacional, y mi rol es respetar sus fallos».

Al ser consultado por las privatizaciones de las empresas públicas, el presidente afirmo: «Quisimos privatizar 40 empresas y pudimos privatizar 11, y nos pusieron cupos de participación estatal. Existen límites institucionales, y que bueno que existan. Pero en todo lo que podamos acelerar para desmantelar este monstruo que es el Estado, lo vamos a hacer».

Momentos de tensión

El presidente le recriminó a José Del Río que dos de su colegas en La Nación+ insultaron a funcionarios del gobierno nacional. «Usted tiene colegas que se ponen mal cuando salen datos buenos y celebran los datos malos» afirmó Milei.

Intercambio tenso. El presidente reclamó por la escalada verbal con dos periodistas de La Nación+.

«De hecho hay dos colegas tuyas, que trabajan en tu canal, que insultaron a funcionarios del gobierno», aseguró. Ante la evidente incomodidad de Del Río, el presidente increpó: «¿Queres que diga los nombres de las periodistas que fueron?».

Más tarde durante el diálogo, José Del Río indagó sobre la cita del presidente durante una entrevista con Pablo Rossi, cuando el mandatario afirmó que «los datos oficiales están dando cualquier cosa». «Esa cita fue recortada de una forma muy maliciosa por el medio en el que vos trabajás, José», espetó el presidente.