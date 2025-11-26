Javier Milei encabeza una reunión de Gabinete con Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, las nuevas incorporaciones

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezan este miércoles por la mañana una reunión de equipo completo con la intención de avanzar en la delimitación de la estrategia legislativa rumbo al tratamiento del Presupuesto 2026 en sesiones extraordinarias. Carlos Presti y Alejandra Monteoliva, las futuras nuevas incorporaciones del Gabinete debutan en el encuentro en Casa Rosada.

El intercambio que inició a las 9:30, nuclea a los 9 ministros que se dan cita en el Salón Eva Perón de Casa Rosada. La nueva instancia de comunicación tiene lugar luego de la ronda individual que encabezó el ministro coordinador para detectar las principales urgencias de las carteras.

Quiénes participan de la reunión junto a Javier Milei

El mandatario llegó minutos antes de las 9, y lo sucedieron los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Diego Santilli (Interior). Minutos más tarde hicieron su ingreso Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía).

El intercambio tiene dos invitados especiales: el jefe del Estado Mayor General del Ejército, Carlos Presti, quien atravesó el Salón de los Bustos de la planta baja uniformado, y Alejandra Monteoliva, que llegó escoltada por Bullrich. Se trata de las dos altas que tendrá la administración libertaria en el Ministerio de Defensa y de Seguridad cuando Luis Petri y Bullrich asuman sus compromisos legislativos.

Asimismo, participan las secretarias de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y la general de la Presidencia, Karina Milei. También el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El temario incluye el debate por las estrategias que deberá intensificar el Poder Ejecutivo para sumar adhesiones de las provincias y de los bloques aliados al Presupuesto 2026. Además, podrían presentarse los borradores de la reforma laboral en la que trabajan los equipos técnicos en coordinación con Sturzenegger.

A la tarde, encuentro del Consejo de Mayo

Tras su asunción, el ministro coordinador apuesta a aceitar el diálogo interministerial y busca dar lugar a instancias de coordinación conjuntas por lo que se espera que replique estas instancias cada 10 días.

Este miércoles, debutará además al frente del Consejo de Mayo que tiene cita para las 11.30, en el que formalmente se presenta como su último encuentro antes del 15 de diciembre, la fecha de presentación establecida por el cuerpo para presentar el documento con los proyectos de ley que materialicen los 10 puntos del Pacto de Mayo.

Los seis consejeros mantienen los detalles del encuentro bajo llaves. Sin embargo, una fuente al tanto confesó que el documento podría no incluir la rediscusión por la distribución de los fondos coparticipables, un pedido expreso de las provincias, y la reforma previsional no formaron parte del temario pese a que configuran el punto 5 y 9 del acuerdo firmado en la provincia de Tucumán.

Noticias Argentinas