Reforma laboral en marcha: Adorni debuta al frente del Consejo Mayo en una reunión clave rumbo a sesiones extraordinarias

Debido al poco tiempo que queda para las sesiones extraordinarias, el Consejo de Mayo se reunirá por última vez este miércoles para avanzar en la presentación de los proyectos legislativos que surgieron del pacto que impulsó Javier Milei meses atrás y que se firmó en la provincia de Tucumán. Entre los ejes centrales figura la cuestionada reforma laboral.

La reunión de este miércoles también estará marcada por el debut de Manuel Adorni como líder del Consejo de Mayo. El encuentro se realizará en la Casa Rosada con el objetivo de definir los detalles del proyecto de ley de la Reforma Laboral y discutir el documento final del organismo que tuvo su primera edición el 24 de junio.

Según la información confirmada por el sitio Infobae, a partir de las 11.30, Manuel Adorni recibirá a los seis consejeros en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Será la última reunión formal antes de la fecha límite para la presentación del documento legislativo que contemple los puntos del Pacto de Mayo en el que trabajan desde mediados de año y que girarán el próximo 15 de diciembre al Congreso Nacional.

Los funcionarios que estarán presentes en el debate serán: el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Hermetismo para evitar las filtraciones

La administración de Javier Milei optó por dilatar la entrega de los borradores en un intento por evitar filtraciones sobre el espíritu de la «modernización laboral».

Esta cautela se intensificó luego de que trascendieron detalles de otros proyectos que aún no estaban consensuados. Las reuniones de los equipos técnicos fueron suspendidas por estos hechos.

Entre los señalados por las filtraciones de aquellos encuentros previos estuvo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a quien se responsabilizó por haber revelado pormenores de la reforma educativa. Pese a los ajustados tiempos y la falta de envío del borrador, desde el Gobierno aseguran que la reforma laboral será tratada en el Congreso durante el mes de diciembre.