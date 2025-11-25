El gobierno nacional encapsula sus iniciativas políticas y los gobernadores piden todo “por escrito”

El gobierno nacional mantiene encapsulados los proyectos de reforma laboral e impositiva, lo que obtura el debate, al tiempo que aún no definió como quedará redactado el Presupuesto Nacional a partir de las demandas de las provincias, que piden que los compromisos “queden por escrito”.

Respecto del plan de ingresos y egresos, el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió hoy con el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien siempre mostró una posición afín al Ejecutivo nacional y en contrapartida recibió ayuda económica a través de ATN.

Así se acerca a completar el listado de 20 gobernadores, que fueron los participantes de la reunión que a poco de ganar la elección había convocado el presidente, Javier Milei, en la Casa Rosada.

El factor común de los reclamos de los mandatarios es la obra pública, el reparto de ATN o algún giro similar, deudas de cajas previsionales, y avales para tomar créditos internacionales. Pero con un detalle: quieren que los compromisos queden plasmados en la Ley de Presupuesto.

Basándose en experiencias anteriores, no se conformarían con una promesa o un simple pacto político. El ejemplo con el que respaldan su postura es lo que sucede con la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Macri había acordado un plan de pago por el fallo a favor que obtuvo en la Corte Suprema por giros de por coparticipación, que Economía incumplió.

Hace pocos días el jefe de Gobierno porteño no se reunió con Santilli, sino que fue directo al despacho de Caputo y le pidió que incluya el paquete en el presupuesto. El jefe del Palacio de Hacienda retrucó pidiendo “renegociar” la deuda ya consolidada y avalada por la justicia.

Dentro del amplio abanico de gobernadores, el más virulento en los reclamos es el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, quien también pide que la Nación se haga cargo de los compromisos asumidos en gestiones pasadas.

Una exhortación similar se trajo Santilli la semana pasada desde Santiago del Estero cuando visitó a Gerardo Zamora. El mandatario saliente le entregó el documento firmado por los gobernadores del “Norte Grande” (Tucumán, Jujuy, Catamarca, Formosa, La Rioja, Misiones, Chaco, Corrientes y Salta) que resumía los pedidos, pero además representaba un acto de unión política.

Por tal motivo, la pretensión del gobierno de cerrar acuerdos individuales va encontrando cada vez más obstáculos. Aún quedan reuniones trascendentes con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, mientras se gestiona un posible encuentro con el peronista, Sergio Ziliotto de La Pampa, y con Orlando Vidal, de Santa Cruz.

Con Insfrán entrando a la negociación por su participación en la liga de gobernadores del Norte, quienes siguen sin chances de llegar a sentarse con un enviado de la Casa Rosada, son Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Caputo no se mostraría muy proclive a dejar por escrito los compromisos económicos con las provincias, máxime en un contexto donde cada número será mirado con lupa para la conformación del superávit fiscal. Una opción es dejar nuevamente en manos del Congreso un recorte a los gastos tributarios (donde se encuentran los beneficios fiscales de muchos sectores) y su reasignación hacia los pedidos que sean acordados.

Pero esta opción demandaría plazos de negociación más largos y posiblemente improductivos, lujo que no puede darse la conducción económica. Es que para el Gobierno la sanción del presupuesto es decisiva para forzar la caída del Riesgo País y la vuelta a los mercados voluntarios de deuda.

Reforma laboral

Así como mantiene bajo cuatro llaves las concesiones que haría en el presupuesto, el Gobierno también blindó el proyecto de reforma laboral, inquieto por algunas filtraciones.

Este miércoles se reunirá el Consejo de Mayo y sus integrantes aún no tienen un borrador de la iniciativa. Será la última reunión antes del plazo del 15 de diciembre que se había impuesto el cuerpo para avanzar en los proyectos.

En consecuencia, no habrá margen para un debate entre los diferentes sectores y en principio el texto a debatir en el Parlamento será el que proponga el Poder Ejecutivo.

El gobierno se había comprometido a enviar los borradores antes del fin de semana pargo, pero no cumplió y los integrantes llegan a la reunión sin una lectura previa.

Estos movimientos ponen en duda cuan decidido está el gobierno a abrir el diálogo tanto en el tema presupuesto como en las reformas estructurales.

Paño frío con la AFA

Aunque durante el fin de semana respaldó la posición de Estudiantes de La Plata en el conflicto que se desató por el “Pasillo de los Campeones” a Rosario Central, Milei enfriará la disputa con vistas a lo que sucederá en un par de semanas en Miami.

El 5 de diciembre en esa ciudad de los Estados Unidos se sorteará la fase de Grupos del Mundial 2026, donde se cruzará con Claudio Tapia y donde tiene previsto otro encuentro con Donald Trump. En ese evento también estará presente Lionel Messi y el gobierno no quiere llegar a ese evento de repercusión mundial con un enfrentamiento abierto con la cúpula del fútbol nacional.

