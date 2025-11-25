Reforma laboral bajo llave: se vence el plazo y el Gobierno demora la letra chica para evitar filtraciones 

El Gobierno nacional aún no envió el borrador de la reforma laboral a los miembros del Consejo de Mayo, a pesar de que este miércoles se realizará la última reunión. La fecha límite para presentar los proyectos de ley es el 15 de diciembre, y la demora ya generó incertidumbre en un tema clave para la administración de Javier Milei.

Los avances preliminares de la iniciativa, a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habían sido prometidos para el fin de semana largo, luego se postergó el envío para el martes y miércoles. Sin embargo, según confirmaron fuentes consultadas por Noticias Argentinas, hasta ahora los consejeros no recibieron el texto: «nada de nada».

Este miércoles, el Consejo de Mayo tendrá un nuevo encuentro en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior. Esta será la primera ocasión en que Manuel Adorni, en su rol de ministro coordinador, debutará al frente del organismo, tras la salida de Guillermo Francos. La meta de la reunión es pulir los detalles finales de las propuestas antes de la prórroga en el Congreso.

Hermetismo para evitar las filtraciones

La administración de Javier Milei optó por dilatar la entrega de los borradores en un intento por evitar filtraciones sobre el espíritu de la «modernización laboral». Esta cautela se intensificó luego de que trascendieron detalles de otros proyectos que aún no estaban consensuados. Las reuniones de los equipos técnicos fueron suspendidas por estos hechos.

Entre los señalados por las filtraciones de aquellos encuentros previos estuvo el secretario de Trabajo, Julio Cordero, a quien se responsabilizó por haber revelado pormenores de la reforma educativa. Pese a los ajustados tiempos y la falta de envío del borrador, desde el Gobierno aseguran que la reforma laboral será tratada en el Congreso durante el mes de diciembre.