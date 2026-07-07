Proyecto «shutdown»: Javier Milei quiere impulsar una ley para congelar los gastos públicos como en EE.UU.

El presidente Javier Milei adelantó este martes que el Gobierno trabaja en un proyecto de «shutdown» al estilo Estados Unidos para aplicar en la Argentina. Según explicó el mandatario, la iniciativa del oficialismo implicaría que, si el presupuesto planificado se agota, el Estado no podría realizar más erogaciones y la administración pública dejaría de funcionar.

“Cuando se agota el presupuesto, no se puede gastar más y se apaga el Estado”, definió el Presidente al referirse a la nueva iniciativa que enviará al Congreso Nacional.

Durante una entrevista en el canal de streaming Neura, Milei profundizó sobre la idea que se gesta en la Casa Rosada: “En el armado del shutdown del Poder Ejecutivo, de la política, cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado».

En Estados Unidos, país de referencia para la política exterior del actual Gobierno, este mecanismo se activa cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para mantener financiadas a las agencias federales. Ante la falta de autorización, se obliga a suspender una parte de las operaciones del Gobierno hasta lograr un nuevo acuerdo a nivel legislativo.

El último cierre del gobierno estadounidense (el número 15 desde 1981) ocurrió a fines de 2025 y se transformó en el más largo de su historia, superando los 40 días. Durante ese lapso, se interrumpió el pago de sueldos a empleados federales, se suspendió la asistencia alimentaria y la economía operó a ciegas por la falta de información oficial.

La reforma del Banco Central y el fin de la emisión

En paralelo a la agenda legislativa, el mandatario mantuvo una cumbre en la Quinta de Olivos con los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto al titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili. El objetivo del encuentro fue delinear el «formato final» para reformar la carta orgánica de la entidad monetaria.

“Es un conjunto de reformas que vienen a reparar 91 años de estafas de la política a los argentinos de bien. Hoy va a ser un día glorioso para los argentinos, estamos un poco emocionados”, sostuvo el Presidente tras el encuentro.

La iniciativa busca devolverle al BCRA la defensa del valor de la moneda como misión central. Sobre la letra chica del proyecto, Milei fue contundente: “Obviamente que la política monetaria no es el vacío: se va a prohibir explícitamente, y con sanciones penales, violentar la independencia del Banco Central en términos de qué se financia el fisco”.

A su vez, el Presidente ratificó que buscarán que la emisión monetaria sea penada por la ley. “Exactamente, porque es una estafa. El Código Penal define la estafa, y la estafa y la falsificación de moneda son delitos penales. Podemos utilizar partes del Código Penal existente”, advirtió.

El festejo por la remontada de la Selección

Por fuera de la agenda estrictamente económica, Milei se hizo eco de la agónica victoria de la Selección Argentina frente a Egipto, un partido que siguió desde la residencia presidencial junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei.

“Hubo que gritar un poco. Sufrí como la re puta madre… con mi hermana. Fue algo impresionante, emocionante, la verdad que muy fuerte”, relató el mandatario, quien destacó la capacidad de recuperación del equipo para revertir el 2 a 0 inicial: “Es impresionante lo que hicieron, es una muestra de que no hay que bajar nunca los brazos».

La secretaria general de la Presidencia, habitualmente esquiva a las declaraciones públicas, también sumó su voz durante el streaming: “Acá sufriendo, por Dios, terrible. Argentina nunca se rinde, este pueblo es así”.

El mandatario suscribió las palabras de su hermana, llenó de elogios al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni —al que definió como un «fuera de serie»— y destacó la figura de Lionel Messi. “No dejo de ser un hincha y un termo de Messi. Si un jugador de semejante grandeza se maneja con esos niveles de humildad, también creo que es el estilo y la marca de estos jugadores”, concluyó.