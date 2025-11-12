El canciller de Javier Milei viajó a Estados Unidos para sellar un acuerdo comercial con la Casa Blanca

El canciller argentino, Pablo Quirno, llega este miércoles a Washington con el objetivo de cumplir con varios puntos de su agenda política. Su misión es, principalmente, ultimar detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, pero también formará parte de una disertación ante empresarios americanos.

El acuerdo comercial refleja la relación bilateral que mantienen Javier Milei y Donald Trump, una que cada día se refuerza más ante la mirada de todos. El acuerdo que Quirno intentará sellar establece un framework para todos los productos que exportan a Estados Unidos.

Acuerdo con Estados Unidos y una disertación ante empresas americanas

El presidente estadounidense ya habría avalado los términos generales de este trato, pero se mueve con cautela por dos motivos: la permanencia de la crisis del shutdown en la administración pública, Trump teme que un anuncio sobre el acuerdo comercial multiplique las críticas del partido demócrata; y la segunda razón es que Estados Unidos aún no cerró los acuerdos sobre aranceles con otros países y no quiere que Argentina funcione como un caso testigo a favor de naciones que no son aliadas de la Casa Blanca.

Según lo revelado por el sitio Infobae, Trump anunciará oficialmente el acuerdo con Argentina cuando este no implique un costo político doméstico y un reclamo generalizado de otros países. En caso de que el presidente estadounidense considere que estas variables no se activarán en su contra, Quirno podría regresar al país con un acuerdo comercial firmado.

El canciller de Javier Milei después de visitar la Casa Blanca tiene como fin participar del encuentro que reúne a miles de empresas americanas en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

Si esta visita se mantiene en pie, Quirno se acercará al edificio de la US Chamber para describir el programa de ajuste económico y las posibles medidas que impulsará el ministro de Economía, Luis Caputo, para bajar la inflación, contener el tipo de cambio y reducir el riesgo país.

