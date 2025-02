Javier Milei endurece su gestión: desmentida a los rumores de devaluación y más funcionarios expulsados

Después de un fin de semana en el que se multiplicaron las versiones sobre la posibilidad de una pronta devaluación del peso, el presidente Javier Milei, en dos entrevistas, defendió el esquema cambiario que viene sosteniendo su gobierno. “El dólar de ninguna manera está caro, no hay atraso cambiario”, afirmó el presidente, en una jornada en la que también buscó fortalecer su autoridad al desplazar al titular de la ANSES, Mariano de los Heros, y a la hija de Domingo Cavallo, a quien se apartó de la representación argentina ante la OEA.

“No vamos a devaluar”, repitió Milei, en la entrevista que ofreció primero al canal A24 y en la charla que después mantuvo con radio Rivadavia. En la segunda nota sorprendió al denunciar que hubo un intento de sabotaje en la entrevista con A24, aludiendo a interferencias en el sonido y a un estudio “lleno de gente haciendo ruido”. La entrevista presidencial no llegó al punto de rating, y A24, en el debut de una nueva programación, se ubicó debajo de TN y Crónica.

La figura de Domingo Cavallo apareció en las dos notas que ofreció el presidente. El exministro de Menem y De la Rúa entiende -igual que otros economistas– que el peso está sobrevaluado y advirtió las consecuencias que esto trae para la industria nacional.

“El dólar tiene que caer como un piano. Lo que dije es que Domingo Cavallo es un impresentable, porque mientras él, durante la convertibilidad, defendía un tipo de cambio equivalente, de 700 pesos”, explicó Milei para agregar: “el programa que nosotros estamos llevando a cabo es muy superior al de la convertibilidad y además nosotros tenemos equilibrio fiscal, cosa que Cavallo no tenía”.

Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA

Apenas pasado el mediodía, llegó el primer anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni: “Por decisión del Presidente de la Nación Sonia Cavallo deja de ser la embajadora argentina ante la OEA. Fin”.

Poco después Milei hizo la segunda nota. Se le preguntó si la salida de la hija de Cavallo se relacionaba a las críticas del ex ministro. “Y… absolutamente. Usted no puede tener a alguien que escribió… Sonia escribió con su papá y el papá está todo el tiempo torpedeando y saboteando el programa económico. Por lo tanto, no se puede estar en la misa y en la procesión”, respondió Milei. “El tiene también intereses políticos claramente, y no son los del gobierno”, le adjudicó al ex ministro.

Cuando se le recordó que no hace mucho él había calificado a Cavallo como “el mejor ministro de Economía de la historia”, respondió: “nosotros somos el mejor gobierno de la historia”.

“Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi. Fin”, fue el otro anuncio de Adorni. Milei explicó las razones de la salida del funcionario: “Porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en la agenda. ¿A título de qué? La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden”, dijo, sobre De los Heros, que había anticipado este fin de semana un proyecto de reforma previsional.

“La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Yo tengo el 40% del mercado laboral en el sector informal”, argumentó el presidente.

Qué dijo Javier Milei sobre la controvertida relación peso-dólar

Sobre la controvertida relación peso-dólar, Milei dijo que “hay tres metodologías para entender el atraso cambiario en la Argentina”. Primero aludió al “modelo kirchnerista”, donde la “emisión monetaria generaba inflación » y “los cavernícolas de los kirchneristas ponían controles de precios, y cuando esos controles no funcionaban entonces ponían controles de capitales y la consecuencia de ello era la brecha kirchnerista”.

“¿Qué es lo que hizo Juntos por el Cambio? Tenía déficit fiscal y lo financiaba con endeudamiento externo (…) Esos dólares se generaban desde el endeudamiento no eran genuinos y por lo tanto eso generaba apreciación cambiaria”, explicó. “En nuestro caso tenemos superávit fiscal dado una caída de deuda de más de 30 mil millones de dólares No tenemos déficit fiscal, porque nosotros no tenemos que esterilizar dinero, porque no emitimos dinero”.

“El dólar no va a estar caro, va a estar carísimo y va a tener que bajar de precio (…). El peso se va a seguir apreciando. Lo digo porque están diciendo que está barato”, fue otra definición presidencial.

Milei también le dejó un mensaje a los empresarios que sostienen que existe atraso cambiario, lo que dificulta la competencia con productos importados: “tienen que manejar sus retornos para ser más productivos”, les recomendó.

“Si pretenden tener los retornos que tenían antes, esta economía cambió. Es decir, esta no es una economía que generaba dos tipos de protección. Un tipo de protección lo generaba directamente por barreras. Y el otro tipo de protección lo generaba con un tipo de Riesgo País estratosférico que hacía no solo que los salarios de los argentinos fueran miserables, sino que, además, hacía que los pocos que quedaban tuvieran retornos enormes porque había poco capital”, explicó.

La sugerencia de Javier Milei a las empresas: «Trabajar en aumentar su productividad»

Milei le sugirió a las empresas “trabajar en aumentar su productividad bajando los costes de operación y mantenimiento” y entender que “las tasas de retorno son más bajas”.

Sobre el acuerdo con el FMI, Milei dijo que solo “le falta el moño” y sostuvo que “el programa incluye fondos frescos, sin incrementar la deuda”.

“Ese dinero va a cancelar deuda con el Banco Central, la deuda no varía y fortalece el balance del BCRA”, confió y reveló que ese será el argumento del Gobierno para evitar que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso.

Corresponsalía Buenos Aires